Την ανάγκη διαφύλαξης της ανεξαρτησίας των Κεντρικών Τραπεζών από αδικαιολόγητες πολιτικές και επιχειρηματικές επιρροές υπογράμμισε ο Γιάννης Στουρνάρας σε ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο Οικονομικής Ιστορίας: The birth of Inter-War Central Banks.

