Σε διεθνή συνάντηση που πραγματοποιείται στο Παρίσι, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (United Nations Environment Programme Finance Initiative -UNEP FI) και 28 τράπεζες από όλο τον κόσμο, θέτουν σε παγκόσμια δημόσια διαβούλευση τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής (Principles for Responsible Banking). Οι Τράπεζες αυτές αντιπροσωπεύουν πάνω από $17 τρισ. δολάρια σε στοιχεία ενεργητικού και πρωτοστατούν στην επεξεργασία και την εφαρμογή των Αρχών.

