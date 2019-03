Σύμφωνα με τους Financial Times, οι αμερικανικές εταιρείες έχουν εκμεταλλευτεί μετά την κρίση του 2008 τα χαμηλά επιτόκια στις αγορές κεφαλαίου και έχουν δανειστεί μεγάλες ποσότητες χρέους.

More in this category: