Το Ελληνικό Παρατηρητήριο (Hellenic Observatory) σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και με την υποστήριξη του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του LSE, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Το Μέλλον της Ευρωζώνης: οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις».

Στη δεύτερη κατά σειρά για το 2019 διάλεξη που διοργανώνει το Ελληνικό Παρατηρητήριο (Hellenic Observatory), με στόχο την προώθηση του διαλόγου σε μείζονος σημασίας ζητήματα της πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας, ο Paul De Grauwe Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας θα επικεντρωθεί στην δομή της Ευρωζώνης.

Έχουν υιοθετηθεί οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ώστε η Ευρωζώνη να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μελλοντικές κρίσεις; Ποιες είναι οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις ώστε η Ευρωζώνη να καταστεί μακροπρόθεσμα βιώσιμη;

Τη συζήτηση συντονίζει ο Kevin Featherstone, Καθηγητής Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών και Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο LSE, Διευθυντής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου (Hellenic Observatory), και σχολιάζει η Ελένη Λουρή-Δενδρινού, Καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019, στις 18:45μ.μ. στο Μέγαρο Καρατζά, Αιόλου 82-84.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα με ταυτόχρονη μετάφραση.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η εγγραφή είναι απαραίτητη στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-future-of-eurozone-what-reforms-are-needed-tickets-56052432334?ref=estw

Βιογραφικά Ομιλητών

Paul De Grauwe

Ο Paul De Grauwe είναι κάτοχος της έδρας John Paulson στο London School of Economics. Στο παρελθόν διετέλεσε Καθηγητής Διεθνών Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Leuven, στο Βέλγιο. Από το 1991 έως το 2003 ήταν μέλος του κοινοβουλίου του Βελγίου. Είναι επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Sankt Gallen (Σουηδία), του Πανεπιστημίου του Turku (Φινλανδία), του Πανεπιστημίου της Γένοβα, του Πανεπιστημίου της Βαλένθια και του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ. Υπήρξε επισκέπτης καθηγητής σε πολλά πανεπιστήμια – Πανεπιστήμιο του Παρισίου, Πανεπιστήμιο του Michigan, Πανεπιστήμιο της Pennsylvania, Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου, Πανεπιστήμιο Libre των Βρυξελλών, Καθολικό Πανεπιστήμιο της Louvain, Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, Πανεπιστήμιο του Tilburg, Πανεπιστήμιο του Kiel.

Απέκτησε τον Διδακτορικό του τίτλο στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins το 1974. Υπήρξε επίσης επισκέπτης ακαδημαϊκός στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, στην Τράπεζα της Ιαπωνίας και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι ερευνητικός συνεργάτης στο Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής στις Βρυξέλλες και στο Κέντρο Ερευνών Οικονομικής Πολιτικής στο Λονδίνο.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα Οικονομικά των Νομισματικων Ενώσεων και της Συμπεριφορικής Μακροοικονομίας. Έχει εκδώσει μεταξύ άλλων: “The Limits of the Market”, Oxford University Press, 2017, “The Economics of Monetary Union”, Oxford University Press, 12η Έκδοση, 2018, και“Lectures on Behavioural Macroeconomics”, Princeton University Press, 2012.

Ελένη Λουρή-Δενδρινού

Η Ελένη Λουρή-Δενδρινού γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πτυχίο από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης), στο London School of Economics (M.Sc.Econ) και στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (D.Phil. Econ).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές της Βιομηχανικής Οργάνωσης και Δυναμικής των Αγορών, Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και Διεθνούς Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Στρατηγικής. Από το 2001 είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ και από το Νοέμβριο 2015 Πρόεδρος του Τμήματος.

Έχει εργαστεί σαν Επίκουρη και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο ίδιο Τμήμα και ήταν Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στο London School of Economics όπου παραμένει ερευνητικός εταίρος. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα συνέδρια και έχει διδάξει και δώσει σεμινάρια και παρουσιάσεις σε πολλά Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και κεντρικές τράπεζες. Τον Οκτώβριο 2015 έδωσε μια σειρά από διαλέξεις σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά όπως τα Simon Fraser, Berkeley, Yale, Fordham, Sacramento, Georgetown, American, Brookings and Peterson Institute and the World Bank με υποτροφία του US Onassis Foundation.

Έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα διεθνών οργανισμών όπως ο OECD, η World Bank, το CEPR και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, υπήρξε αναπληρωματικό μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Έχει δημοσιεύσει εκτεταμένα σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά όπως τα Oxford Economic Papers, Journal of Industrial Economics, International Journal of Industrial Organization, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Weltwirtschaftliches Archiv, Review of Industrial Organization, Journal of Industry, Competition and Trade, International Journal of Production Economics, Urban Studies, Finance Research Letters, Review of Financial Economics, Bulletin of Economic Research and International Journal of Finance and Economics και έχει υπάρξει κριτής σε πολλά από αυτά.

Από τον Ιούνιο 2008 ως τον Ιούνιο 2014 ήταν Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος με αρμοδιότητες τη νομισματική πολιτική, την εξυγίανση των τραπεζών, το νομισματοκοπείο, τη διαχείριση χρηματικού και τη στατιστική. Το ίδιο διάστημα ήταν πρόεδρος του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Από το 2013 είναι μέλος στα Δ.Σ. του ΙΟΒΕ και του ΕΛΙΑΜΕΠ και από το 2014 πρόεδρος στη Συμβουλευτική του Κέντρου Πολιτισμού της Τράπεζας της Ελλάδος που περιλαμβάνει το Ιστορικό Αρχείο, τις Συλλογές, τις Εκδόσεις και το Εκπαιδευτικό Μουσείο της τράπεζας. Από το 2015 είναι μέλος του Συμβουλίου Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εξυγίανσης Τραπεζών στις Βρυξέλλες.

Kevin Featherstone

Καθηγητής Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών και Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο LSE, κάτοχος της Έδρας Ελευθέριος Βενιζέλος και Διευθυντής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου (Hellenic Observatory). Υπήρξε το πρώτο ξένο μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) στην Ελλάδα (2010-2013). Κατέχει επίσης τη θέση του αντιπροέδρου στο Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του «Atomium Culture» στις Βρυξέλλες, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που προωθεί τη συνεργασία στον Ευρωπαϊκό χώρο έρευνας. Το 2013 τιμήθηκε με το παράσημο ‘Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικα’ από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέλεξε ένα από τα βιβλία του (γραμμένο σε συνεργασία με τον Kenneth Dyson) ως ένα από τα ‘100 αξιοσημείωτα βιβλία για την Ευρώπη’. Αρθρογραφεί συχνά στην Καθημερινή.