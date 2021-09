H Fitch αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των υψηλής εξασφάλισης προνομιούχων ομολόγων (SP) της Eθνικής Τράπεζας και της Eurobank σε «Β-/RR4» από «CCC/RR5».

Παράλληλα, αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των υψηλής εξασφάλισης προνομιούχων ομολόγων της Πειραιώς σε «CCC/RR5» από «CCC-/RR6».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Fitch, η αναβάθμιση αντανακλά την εκτίμηση του οίκου ότι η ανάκτηση από τους εν λόγω τίτλους έχει βελτιωθεί λόγω των μικρότερων ρίσκων όσον αφορά την αξία των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, μετά την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη μειώση του ρίσκου (derisking) στο ενεργητικό των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης και της πώλησης μεγάλων χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE).

Η Fitch εκτιμά ότι η πρόσφατη δημοσίευση των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities) των τραπεζών θα στηρίξει τη δημιουργία μεγαλύτερων μαξιλαριών ασφαλείας (resolution debt buffers) και θα αυξήσει την προστασία για τους κατόχους του χρέους σε περίπτωση χρεοκοπίας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Fitch, η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των υψηλής εξασφάλισης προνομιούχων ομολόγων της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank ευθυγραμμίζεται με την αξιολόγηση του μακροπρόθεσμου αξιόχρεού (IDR) τους. Η αξιολόγηση ανάκτησης «RR4» για το εν λόγω χρέος της Εθνικής και της Eurobank αντανακλά τις προσδοκίες της Fitch για τις μέσες προοπτικές ανάκτησης.