Παπαγαρυφάλλου: Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για την Alpha Bank

Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής - Chief Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ "Greek Banking Sector – Growth and Development Outlook” του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum.