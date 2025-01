Alpha Bank: Αρωγός οι τράπεζες στην πράσινη κερδοφορία των επιχειρήσεων

Δημήτρης Καζάζογλου-Σκούρας, Governance and Sustainability Director της Alpha Bank

Η ενσωμάτωση κριτηρίων Βιωσιμότητας δίνει ανταγωνιστικό αποτέλεσμα στις επιχειρήσεις, καθώς οι πελάτες (επιχειρήσεις και καταναλωτές) γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικοί σε θέματα βιωσιμότητας, ενώ παράλληλα ανοίγει τις πόρτες των χρηματοδοτήσεων, είπε ο Δημήτρης Καζάζογλου-Σκούρας, Governance and Sustainability Director της Alpha Bank, κατά τη διάρκεια του πάνελ «The Multidimensional Contribution of the Banking Sector on the Sustainable Transition of Business», στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.