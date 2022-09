Η αεροπορική της νέας εποχής στηρίζει για δεύτερη συνεχή χρονιά το ANIMASYROS 2022 Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων ως επίσημος χορηγός αερομεταφορών. H διοργάνωση που φέτος συμπληρώνει 15 χρόνια, θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 20-25 Σεπτεμβρίου 2022 στη Σύρο, συγκεντρώνοντας το διεθνές ενδιαφέρον.

Συνολικά 3.000 επισκέπτες και δημιουργοί απ’ όλο τον κόσμο αναμένεται να μεταβούν στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, επιλέγοντας κατά προτεραιότητα τον νεότερο και πιο «πράσινο» στόλο της χώρας, για να συμμετάσχουν στο μεγαλύτερο στο είδος του Φεστιβάλ στην Ελλάδα και ένα από τα 20 σημαντικότερα παγκοσμίως.

H κύρια θεματική του ANIMASYROS 2022 είναι αφιερωμένη στις Βαλτικές Χώρες (Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία) με το ειδικό αφιέρωμα The Baltic Animation Way που υλοποιείται σε συνεργασία με την Latvian Animation Association και την υποστήριξη των διπλωματικών αποστολών των χωρών αυτών στην Ελλάδα. Παράλληλα, η διοργάνωση περιλαμβάνει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και το τμήμα της Αγοράς, καθώς και δράσεις όπως εκθέσεις και συναυλίες.

Πιστή στη φιλοσοφία “In with the new”, η SKY express υποστηρίζει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία που με επίκεντρο τη χώρα δημιουργεί προστιθέμενη αξία στην προβολή της. Το διεθνώς αναγνωρισμένο φεστιβάλ ANIMASYROS είναι ένας τέτοιος θεσμός και η αεροπορική της νέας εποχής είναι σταθερά δίπλα στους διοργανωτές του.