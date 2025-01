Το CAPA- Centre for Aviation (CAPA), πηγή πληροφοριών για την αεροπορική αγορά παγκοσμίως και μέλος του Aviation Week Network, ανακοίνωσε ότι το «CAPA Airline Leader Summit Airlines in Transition» θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα, στις 8-9 Μαΐου 2025.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, το Airlines in Transition αποτελεί ένα από τα κορυφαία event της σειράς διεθνών συνεδρίων aviation και τουρισμού του CAPA για το 2025.

Το διήμερο συνέδριο αναμένεται να συγκεντρώσει εκατοντάδες επαγγελματίες από τους κλάδους των αερομεταφορών και του τουρισμού, ακαδημαϊκούς, ειδικούς επί θεμάτων χάραξης δημόσιας πολιτικής και κορυφαίους αναλυτές. Καθώς οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ταξιδιού, της διαμονής και του τουρισμού αντιμετωπίζουν διαρκώς επιταχυνόμενους ρυθμούς αλλαγών, η διοργάνωση του 2025 θα εστιάσει στα ζητήματα που είναι ζωτικής σημασίας για τον κλάδο.

Η ατζέντα του 2025 θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενότητες όπως:

Πώς οι περιφερειακές και παγκόσμιες δυναμικές τάσεις διαμορφώνουν τον τομέα των αερομεταφορών.

Πώς οι αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών επηρεάζουν τον τουρισμό και τις δαπάνες.

Πώς η στροφή προς τη βιωσιμότητα αλλάζει τις ταξιδιωτικές προτιμήσεις.

Πώς οι εταιρείες προσαρμόζουν τα επιχειρηματικά μοντέλα και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεών τους στις νέες συνθήκες.

Επιπλέον, το συνέδριο θα εξετάσει τις ισχυρές τάσεις που αφορούν την οικονομία, τη δημογραφία, τη γεωπολιτική και το παγκόσμιο εμπόριο, αναδεικνύοντας τον αντίκτυπό τους στο ταξιδιωτικό οικοσύστημα.

Η ατζέντα του Συνεδρίου περιλαμβάνει συνεντεύξεις υψηλού επιπέδου με CEO αεροπορικών εταιρειών, συζητήσεις πάνελ με ηγέτες του αεροπορικού κλάδου, πλήθος από κεντρικές ομιλίες, παρουσιάσεις – αναλύσεις του κλάδου, καθώς και συνεδρίες Q&A με το κοινό κ.α.

Η Claudia Kunz, Director of Events του CAPA – Centre for Aviation, δήλωσε σχετικά «Το CAPA Airline Leader Summit - Airlines in Transition αποτελεί την κορυφαία στιγμή του ημερολογίου εκδηλώσεων του CAPA. Η Αθήνα, ως κομβικός προορισμός αερομεταφορών, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι η ιδανική τοποθεσία για να φιλοξενήσει τους εκπροσώπους του κλάδου και το συγκεκριμένο event.

Παράλληλα, η Βουλιαγμένη, ένας παραθαλάσσιος προορισμός στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, θα φιλοξενήσει το συνέδριο δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία σε μια εκπληκτικής ομορφιάς τοποθεσία, ενώ ας σημειώσουμε ότι τους καλεσμένους μας θα περιμένουν και άλλες εκπλήξεις στη συνέχεια».

Ο Γιάννης Παράσχης, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, δήλωσε:

«Η φιλοξενία του σημαντικού Συνεδρίου «CAPA Airline Leader Summit - Airlines in Transition» στην Αθήνα, στις 8-9 Μαΐου 2025 αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Περιμένουμε να καλωσορίσουμε τους διακεκριμένους εκπροσώπους του κλάδου των αερομεταφορών στο αεροδρόμιο και στην πόλη μας.

Το Συνέδριο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει μια πλατφόρμα δημιουργικού διαλόγου. Ξεκινώντας από την άμεση ανάγκη για βιωσιμότητα και απανθρακοποίηση στις αεροπορικές μεταφορές, έως την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της διασυνδεσιμότητας, οι συζητήσεις που θα διεξαχθούν αναμένεται να είναι καθοριστικής σημασίας.

Είμαι βέβαιος ότι η ανταλλαγή των απόψεων θα ενισχύσει περαιτέρω τη συλλογική προσπάθεια για να καταστούν οι κλάδοι του αεροπορικού ταξιδιού και του τουρισμού ακόμα πιο ανθεκτικοί, πιο βιώσιμοι και πιο καινοτόμοι».

Το CAPA Airline Leader Summit – Airlines in Transition αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για όσους θέλουν να κατανοήσουν τις αλλαγές που βιώνουν οι αεροπορικές εταιρείες και ο ευρύτερος ταξιδιωτικός κλάδος, το πώς οι εταιρείες διαμορφώνουν τις στρατηγικές τους, και τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζονται για τις εξελισσόμενες μεταβολές.

Προηγούμενες διοργανώσεις του Συνεδρίου έχουν προσελκύσει CEO αεροπορικών εταιρειών και άλλα ανώτατα στελέχη από όλη την αλυσίδα αξίας του ταξιδιωτικού κλάδου, από κάθε γωνιά του κόσμου. Με τη συμμετοχή εκατοντάδων ηγετών του τουριστικού τομέα, το Airlines in Transition Summit προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία δικτύωσης στο ανώτατο επίπεδο, με πρόσβαση σε κορυφαίους παράγοντες για τη λήψη των αποφάσεων.

Με πλούσιο περιεχόμενο υψηλής ποιότητας και εξειδικευμένες στρατηγικές αναλύσεις, η εκδήλωση για το 2025 του CAPA Airline Leader Summit – Airlines in Transition αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους συμμετέχοντες.

Το Συνέδριο συνιστά μια ιδανική πλατφόρμα για όσους επιθυμούν να κατανοήσουν το πώς αλλάζει ο κλάδος των αερομεταφορών και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις μεταβάσεις που συντελούνται σε όλο το φάσμα του παγκοσμίως.

