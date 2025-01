Στην προμήθεια νέων ελικοπτέρων, με σκοπό την παροχή έργου με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, προχωρεί η LCI, θυγατρική του Libra Group.

Για την αγορά των εν λόγω ελικοπτέρων, που θα χρησιμοποιούνται τόσο για αποστολές αεροδιακομιδής ασθενών όσο και για αποστολές έρευνας και διάσωσης, η κορυφαία εταιρεία εκμίσθωσης αεροσκαφών παγκοσμίως και η Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co. Ltd (SMFL), η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της LCI από το 2023, προχώρησαν στη σύναψη δανειακής σύμβασης ύψους 420 εκατ. ευρώ με τέσσερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η συμφωνία προβλέπει την παροχή χρηματοδότησης από τρία από τα σημαντικότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ιαπωνίας, τα οποία δραστηριοποιούνται σε δεκάδες χώρες παγκοσμίως (SumitomoMitsui Banking Corporation – SMBC, Mitsubishi UFJ BankingCorporation, Mizuho Bank) και την Bank of America.

Όπως υπογραμμίζεται, πρόκειται για πρωτοβουλία που αποτυπώνει τη δέσμευση της LCI για την επέκταση του έργου της στον κλάδο της αεροδιαστημικής και της εκμίσθωσης αεροσκαφών, την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών και την προώθηση της βιωσιμότητας.

