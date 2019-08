ΕΛΠΕ: Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού

Εκδήλωση απονομής 10 υποτροφιών σε αριστούχους πτυχιούχους φοιτητές, οι οποίοι με τη στήριξη του Ομίλου ΕΛΠΕ θα συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε διακεκριμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού όπως τα Imperial College, London School of Economics, Harvard Business School, University College London, University of Cambridge, University of Lausanne, Delft University of Technology κ.ά., πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2019, στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου στο Μαρούσι.