Στο πλαίσιο του 12ου Athens Energy Summit, το οποίο έλαβε χώρα σήμερα 20 και θα συνεχιστεί αύριο 21 Ιουνίου 2023 στο Ζάππειο Μέγαρο, στην ενότητα “Αγορές Ενέργειας: Παρεμβάσεις στην ελληνική και την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας”, με συντονιστή τον δημοσιογράφο του ΑΝΤ1, Τάσο Τέλλογλου, ο Andrea Testi, Executive Chairman, Elpedison αναφέρθηκε καταρχήν στα θέματα που προέκυψαν από την ακραία αλλαγή των τιμών την προηγούμενη χρονιά.

«Το καλοκαίρι του 2021 άρχισαν να χαλαρώνουν οι περιορισμοί της πανδημίας και χαλάρωσαν και οι προμηθευτές. Όταν άρχισαν να σκέφτονται για τα αποθέματα, ξεκίνησε ο πόλεμος. Οι κυβερνήσεις φοβήθηκαν διακοπή της προμηθειας και επέβαλαν τη δημιουργία αποθεμάτων. Οι τιμές πήραν την ανιούσα, οι αρχές επέλεξαν το αφήγημα ότι οι εμπλεκόμενοι στην αγορά είχαν κερδοσκοπικές τάσεις. Αν δούμε όπως εξελίχθηκαν όλα αυτά, θα δούμε τί ακριβώς έγινε, ήταν συμβάντα εκτός της αγοράς που επηρέασαν την αγορά» ανέφερε ο κ. Testi. Κατά τον ίδιο, η Ευρωπαϊκή αγορά κατέληξε ότι τα κατεπείγοντα μέτρα που επιβλήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να σταματήσουν, ενώ οι επιδοτήσεις θα πρέπει να μειωθούν σε όγκο και σε χρόνο, αλλιώς στρεβλώνουν την αγορά.

Αναφορικά με το ίδιο ζήτημα, ο Γιάννης Καλαφατάς, Chief Executive Director, Energy, MYTILINEOS Energy & Metals σημείωσε ότι η αγορά δεν επέδειξε market failure σε αυτό που συνέβη μετά την πανδημία και τον πολεμο στην Ουκρανία. Για τον ίδιο, «τα μέτρα που ελήφθησαν δεν έλυσαν το πρόβλημα. Έπεσε η ζήτηση, αναπτύχθηκαν έργα φυσικού αερίου και αυτό έριξε τις τιμές, η αγορά δούλεψε μόνη της και έριξε τις τιμές». Πρόσθεσε, δε, ότι δεν είναι σωστό να υπάρχει παρέμβαση στις αγορές και αν αφεθούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, αργά ή γρήγορα διορθώνουν από μόνες τους αυτές τις καταστάσεις.

Ο Konstantin Konstantinov, CEO, Independent Bulgarian Energy Exchange ανέφερε ότι πλέον οι τιμές στην αγορά ενέργειας δεν είναι πολύ υψηλές, την ώρα που η δυναμικότητα των ΑΠΕ αυξάνει συνεχώς στην Ευρώπη, προσθέτοντας ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η ροή της ηλεκτρικής ενέργειας και να υπάρξει σύνδεση ανάμεσα στις δύο περιοχές, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Για τον Βασίλη Μαχιά, Country Manager Greece, Axpo, το ζήτημα της ρευστότητας της χονδρεμπορικής αγοράς είναι σημαντικό και η Ελλάδα θέλει ακόμα πολλή προσπάθεια για να φτάσει στο όριο των ευρωπαϊκών αγορών. Όπως δήλωσε, το 2020 υπήρχε η εντύπωση ότι η αγορά ενέργειας προχωρούσε καλά, όμως αυτό άλλαξε όταν ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση. Πλέον, όμως, από τον Μάρτιο του 2023, οι παίκτες της αγοράς ενέργειας έχουν ξανά παρουσία και ήδη από τον περασμένο Μάιο, υπάρχει σημαντική βελτίωση, με συναλλαγές πάνω από 200 MW.

Σύμφωνα με τον κ. Νίκο Φρυδά, Vice President, Grant Thornton Business Solutions, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η αγορά ενέργειας έχει σχεδιαστεί 20 χρόνια πριν και θα πρέπει να δούμε τις αλλαγές που φέρνει αυτό το περιβάλλον. Ο ίδιος, επίσης, αναφέρθηκε σε μια καινοτόμα ελληνική πρωτοβουλία, το Green pool, η οποία έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το «πρασίνισμα» της ενέργειας των βιομηχανιών, που στην ουσία είναι μια επιδότηση του κόστους διαμόρφωσης της ενέργειας που παράγονται από ΑΠΕ για την αντίστοιχη κατανάλωση.

Όπως υπογράμμισε στη συνέχεια, ο Μίλτος Ασλάνογλου, General Manager, Hellenic Association of Energy Suppliers «οι αγορές αλλάζουν επειδή αλλάζουν τα πρωτογενή τους προϊόντα και ο τρόπος που θα ενταχθούν σε αυτό το νέο περιβάλλον είναι ένα στοίχημα». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση των marketplaces, ενίσχυση στον τρόπο παραγωγής της ενέργειας, χωρίς ωστόσο να γίνεται υπέρμετρη παρέμβαση σε δομές που χρειάστηκαν 20 χρόνια για να αναπτυχθούν.

Στην τελευταία ενότητα με τίτλο «Αποθήκευση Ενέργειας, Κέρδη για την οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια», με συντονίστρια την παρουσιάστρια-δημοσιογράφο του ΑΝΤ1 Φαίη Μαυραγάνη τέθηκαν στο επίκεντρο οι προκλήσεις που προκύπτουν από τις διαδικασίες αποθήκευσης ενέργειας.

Ο καθηγητής Εμμανουήλ Καραπιδάκης, Dean, School of Engineering | Director of Energy, Environment and Climate Change Institute (IEECC), Hellenic Mediterranean University αναφέρθηκε σε τρεις επικείμενους διαγωνισμούς για τις μπαταρίες, τονίζοντας μέχρι το 2025 θα υπάρξουν τα πρώτα έργα αυτού του τύπου στην Ελλάδα. «Πρέπει πλέον νομοτελειακά να πάμε στην επόμενη πίστα που είναι η αποθήκευση. Οι πρωταγωνιστές σε αυτή είναι η αντλιοταμίευση και οι μπαταρίες, το μίγμα αυτό είναι μονόδρομος. Υπάρχουν, ωστόσο, θέματα ρυθμιστικά και το πως θα λειτουργήσουν αυτές οι διαδικασίες στην αγορά» τόνισε.

Για το μέλλον της αποθήκευσης ενέργειας που είναι πλέον εδώ, έκανε λόγο ο Δημήτρης Κυριακόπουλος, Executive Director Smart PV Business, Huawei Digital Power προσθέτοντας ότι πια οι εταιρείες παρέχουν αμέτρητες λύσεις, όμως θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά η επιλογή τους. «Το κόστος χρήσης είναι μεγάλο, βαίνει, όμως, μειούμενο, το τεχνικό κομμάτι παύει να είναι αδιάφορο. Το κόστος συντήρησης δεν μπορεί να αγνοηθεί, καθώς τα συστήματα αυτά θα λειτουργούν για αρκετά χρόνια», τόνισε, συμπληρώνοντας ότι θα πρέπει να κατοχυρώνεται και η ασφάλειά τους.

Από την πλευρά του, ο Λουκάς Λαζαράκης, Head of Energy, Intrakat ανέφερε ότι η αποθήκευση ενέργειας θα πρέπει να σχεδιαστεί με βάση και το μείγμα ενέργειας που θα υπάρχει στη χώρα στο μέλλον. Ωστόσο, έκανε μνεία στο γεγονός ότι, με αφορμή τον πρόσφατο διαγωνισμό για ΑΠΕ, υπάρχει η πιθανότητα να εισέλθουν σε αυτόν εταιρείες που δεν θα έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία. «Υπάρχουν ελκυστικές επενδύσεις στις ΑΠΕ, όμως χρειάζονται σταθερό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον» σημείωσε.

Κατά τον Δημήτρη Βαρλάμη, Head of Sales, South Eastern Europe, Jinko Solar τα φωτοβολταϊκά είναι το παρόν και μαζί με την μπαταρία, είναι η τεχνολογία του μέλλοντος. «Το μέλλον των φωτοβολταϊκών είναι η αποθήκευση. Σε αυτό τον τομέα υπάρχουν μεγάλες εξελίξεις, η τεχνολογία είναι ραγδαία. Σχεδιάζουμε και επενδύουμε πολλά σαν εταιρεία, η αγορά μας ξεπερνάει, οι ανάγκες μας ξεπερνούν, το τοπίο που σχηματίζεται για το μέλλον είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που υπάρχει τώρα» δήλωσε, προσθέτοντας ότι τα φωτοβολταϊκά θα μπουν σύντομα στην καθημερινότητα του κόσμου.

Στην ανακύκλωση των μπαταριών αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του, ο Δρ. Νίκος Τσιουβάρας, R&D Director, Sunlight Group κάνοντας λόγο για σχετική επένδυση από πλευράς Sunlight Group, με τη δημιουργία πιλοτικής μονάδας ανακύκλωσης στην Ξάνθη, καθώς η ΕΕ επιβάλλει, πλέον, να υπάρχει σύστημα ανακύκλωσης μπαταριών στις εταιρείες που τις παράγουν. Κατά τον ίδιο, η ανακύκλωση θα πρέπει να γίνεται μαζικά στα 5-7 χρόνια ζωής της μπαταρίας, προσθέτοντας ότι υπάρχουν, ήδη, εταιρείες που το κάνουν σε Ευρωπαϊκές χώρες και στην Κίνα.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr