Οι Προοπτικές Εφαρμογής των Τεχνολογιών CCUS στην Ελλάδα

Επ' ευκαιρία της ολοκλήρωσης μιας καινοτόμου, για τα ελληνικά δεδομένα, μελέτης αναφορικά με τις προοπτικές της ανάπτυξης των τεχνολογιών δέσμευσης, αποθήκευσης και αξιοποίησης άνθρακα (CCUS) στη χώρα μας και ευρύτερα στην ΝΑ Ευρώπη, το ΙΕΝΕ διοργάνωσε την Τρίτη 10 Οκτωβρίου, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ειδικό Workshop με ομιλητές εκπροσώπους του ΙΕΑ και της DG Energy της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και ανώτερα στελέχη ενεργειακών ομίλων και ινστιτούτων, μεταξύ των οποίων και οι συντάκτες της μελέτης, η οποία έχει τίτλο “Prospects for the Implementation of CCUS Technologies in Greece”.