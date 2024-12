Βίκτωρ Παπακωνσταντίνου: Γενικός Διευθυντής, MORE

Δυναμικό ήταν το παρών της MORE στην COP28, την κορυφαία συνάντηση των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με τις βασικές θέσεις της, απαραίτητη είναι η ενίσχυση των διαφοροποιημένων μορφών ενέργειας (ΑΠΕ, εναλλακτικά καύσιμα, υδρογόνο) για την εξασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, επιτακτική ανάγκη αποτελεί η χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής για την ενεργειακή μετάβαση, η οποία θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και θα διαμορφώνει το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο για την προσέλκυση περισσότερων επενδυτικών κεφαλαίων.

«Η ΜΟRE παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη του φιλόδοξου στόχου της για εγκατεστημένη ισχύ της τάξης των 2 GW έως το 2030. Πρωταγωνιστούμε στο μέλλον της Ενέργειας μέσα από χαρτοφυλάκιο έργων που αναπτύσσεται εκθετικά. Εργαζόμαστε στρατηγικά στο σήμερα για ένα βιώσιμο και καλύτερο αύριο με ανθεκτικά ενεργειακά συστήματα, με συνεργασία όλων των μερών, για περισσότερη ενέργεια και περισσότερες εναλλακτικές» ήταν το μήνυμα του Γενικού Διευθυντή της MORE (Μotor Oil Renewable Energy) κ. Βίκτωρ Παπακωνσταντίνου, από το Ντουμπάι κατά τη διάρκεια της φετινής COP.

Την αναπτυξιακή δυναμική του ενεργειακού κλάδου, τα έργα που υλοποιούνται για τον πράσινο μετασχηματισμό, καθώς και την ψήφο εμπιστοσύνης της παγκόσμιας κοινότητας στις προοπτικές της Ελλάδας, ανέδειξαν οι συμμετέχοντες στο ενδιαφέρον πάνελ συζήτησης «Energy diversification as a fundamental contribution to sustainable development - Η ενεργειακή διαφοροποίηση, κομβικός παράγοντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη» που διοργάνωσε η MORE, στο πλαίσιο της COP28.

Στόχος η κατάκτηση ηγετικής θέσης και η περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα

O Γενικός Διευθυντής της MORE, κ. Βίκτωρ Παπακωνσταντίνου, επεσήμανε πως παρά τις εξωγενείς μεταβολές και συνεχείς κρίσεις, οι επενδύσεις για την πράσινη μετάβαση θα πρέπει να επιταχυνθούν καθώς είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας μας. Αναφέρθηκε μάλιστα, πως λόγω της ιδιαίτερα στρατηγικής γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας, η χώρα έχει μεγάλες εξαγωγικές δυνατότητες και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης στον κλάδο των ΑΠΕ. Παράλληλα όμως, εστίασε και στο ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας ενάρετος κύκλος όπου θα αναπτύσσονται όλοι οι τομείς στους οποίους η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Έτσι, θα επιταχυνθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και η κυκλική οικονομία μέσα από εξαγωγές του ενεργειακού αποθέματος της χώρας.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Patrick Cnuben: Διευθύνων Σύμβουλος, Hydrogen Architects, Βίκτωρ Παπακωνσταντίνου: Γενικός Διευθυντής, MORE, Αλεξάνδρα Σδούκου: Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στέφανος Αγιάσογλου: Διευθύνων Σύμβουλος, Ο.ΣΥ. Α.Ε, Κωνσταντίνος Χατζηφώτης: Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Motor Oil

Σχετικά με τη δυναμική ανάπτυξη της MORE o κ. Παπακωνσταντίνου επεσήμανε πως η ΜORE θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο ενεργειακό περιβάλλον. Ήδη, διαθέτει ένα σύγχρονο χαρτοφυλάκιο εγκατεστημένης ισχύος 837 MW, το 94% του οποίου είναι μονάδες παραγωγής με βάση την αιολική ενέργεια. Τόνισε μάλιστα πως η ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια, αποτελεί την κορωνίδα για την πράσινη μετάβαση καθώς αξιοποιείται για την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων όπως υδρογόνο και μεθάνιο.

Αναφερόμενος στο φιλόδοξο πλάνο των 2GW, υπενθύμισε πως είναι ένας εφικτός στόχος και η MORE εργάζεται στρατηγικά και εντατικά προς την κατάκτηση του, αξιοποιώντας συμμαχίες και ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό. Σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποτελεί η ώθηση που δίνει ο Όμιλος Motor Oil, ένας ενεργειακός πρωταθλητής στην ΝΑ Ευρώπη που ηγείται της ενεργειακής μετάβασης, μέσα από το μεγαλύτερο επενδυτικό πλάνο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου που αγγίζει τα €4 δισ.

Με τη σειρά του ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηφώτης, Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ομίλου Motor Oil, συμμετέχοντας στο πάνελ συζήτησης, εστίασε στη σπουδαιότητα των εναλλακτικών καυσίμων στον δρόμο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, στάθηκε στον κομβικό ρόλο που θα διαδραματίσει το υδρογόνο και κατά συνέπεια τα εμβληματικά έργα που ήδη υλοποιεί ο Όμιλος Motor Oil προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Όμιλος Motor Oil, όπως σημείωσε ο κ. Χατζηφώτης, έχει εκπονήσει έναν ολιστικό σχεδιασμό, υπό το πρόγραμμα Blue Med, ώστε να αναπτυχθεί αλυσίδα αξίας υδρογόνου στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη του «Blue Med» περιλαμβάνει μια σειρά καινοτόμων έργων, όπως το IRIS (σύστημα δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης CO2), που βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής σύμβασης επιχορήγησης από το Innovation Fund, καθώς και το EPHYRA (σύστημα ηλεκτρόλυσης για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου), το TRIERES (κοιλάδα υδρογόνου), και τα REA/REAH2 (πρατήρια υδρογόνου) τα οποία ήδη υλοποιούνται με συγχρηματοδότηση από το Clean Hydrogen Partnership/Horizon Europe και το CEF-Transport αντίστοιχα.

Κωνσταντίνος Χατζηφώτης: Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Motor Oil

Τέλος, στο ίδιο πάνελ συμμετείχε και ο κ. Στέφανος Αγιάσογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.ΣΥ Α.Ε. ο οποίος τόνισε τον σπουδαίο ρόλο της βιώσιμης κινητικότητας για την επίτευξη των φιλόδοξων κλιματικών στόχων. Παράλληλα, στάθηκε και στη χρήση του υδρογόνου ως εναλλακτικό καύσιμο που μπορεί να έχει άμεσα και πρακτικά οφέλη αλλά και εφαρμογή καθώς ήδη η ΟΣΥ έχει δεσμευτεί για λειτουργία 3 λεωφορείων υδρογόνου, μέσω της συμμετοχής της στο έργο Trieres. Σημαντικός ωστόσο παράγοντας για την υλοποίηση όλων των φιλόδοξων στόχων και πλάνων των επιχειρήσεων, αποτελεί ένα ειδικά διαμορφωμένο θεσμικό πλαίσιο.

Από τη μεριά της η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, τόνισε τη βούληση του κράτους να προχωρήσει την ενεργειακή μετάβαση μέσα σε ένα δομημένο πλαίσιο με συνέπεια και ταχύτητα βήματα. Σαφώς, σπουδαίο ρόλο θα πρέπει να έχει η συνετή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και της τεράστιας ευκαιρίας με την οποία βρίσκεται ενώπιον η χώρα μας για την ανάδειξή της σε ένα στρατηγικό ενεργειακό hub.

