Στο ρόλο του πρωτογενή τομέα ως μοχλού ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας και εγγυητή της επισιτιστικής ασφάλειας της χώρας μας, εστίασε ο Γιώργος Στύλιος στη διάρκεια των παρεμβάσεών του στο 11ο «Regional Growth Conference 2023», το οποίο έλαβε χώρα στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών από τις 16 έως τις 18 Μαρτίου.

Παρεμβαίνοντας σε δύο θεματικές της διάσκεψης που διοργάνωσαν η εφημερίδα Πελοπόννησος και το site: pelop.gr, ο Υφυπουργός περιέγραψε το στρατηγικό σχέδιο που υλοποιείται εδώ και τρεισήμισι χρόνια για την αναβάθμιση του εγχώριου πρωτογενή τομέα με στόχο την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό του. Ένα σχέδιο, το οποίο αξιοποιώντας πόρους από την Κοινή Αγροτική Πολιτική και το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης αναπτύσσεται σε τρεις άξονες:

την κατασκευή νέων, σύγχρονων υποδομών





τη στήριξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας





τον εκσυγχρονισμό της εθνικής παραγωγής μέσω της υιοθέτησης των μεθόδων της «ευφυούς γεωργίας» και της «γεωργίας ακριβείας», καθώς και την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών

Ειδικότερα στη θεματική The Future of Food and the Role of the Agricultural Sector in Food Resilience, ο κ. Στύλιος σημείωσε πως μπορεί η χώρα μας να κατάφερε να διασφαλίσει την άμεση και μεσοπρόθεσμη επισιτιστική μας ασφάλεια αλλά το στοίχημα είναι να εξασφαλίσουμε την μακροπρόθεσμη αυτάρκειά μας. Τόνισε πως ο πόλεμος στην Ουκρανία ανάγκασε τα κράτη να αναθεωρήσουν την στρατηγική τους και να δώσουν έμφαση στην Εθνική παραγωγή. Επιπλέον σε σχετική ερώτηση για το μέλλον του πρωτογενή τομέα και το ρόλο του στην εξασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, ο Υφυπουργός σημείωσε πως η Κλιματική Κρίση, δημιουργεί ένα σύνθετο πρόβλημα που περιγράφεται στα Διεθνή Φόρα και Διασκέψεις των Υπουργών Γεωργίας ως η «τριπλή πρόκληση».

Για να απαντήσουμε σε αυτή τη πρόκληση σύμφωνα με τον κ. Στύλιο «απαιτείται να ενισχύσουμε την παραγωγή ποιοτικά και ποσοτικά και ταυτόχρονα να μειώσουμε το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα». Ενώ την ίδια στιγμή θα πρέπει να προσελκύσουμε νέους στον πρωτογενή τομέα. Η απάντηση στην τριπλή πρόκληση σύμφωνα με τον Υφυπουργό είναι μία: «η καινοτομία». Μπροστά σε αυτή τη πρόκληση να αναρωτηθούμε «τι άλλο μπορούμε να κάνουμε και πως αλλιώς;» «Η μετάβαση της παραγωγής μας στις μεθόδους της ευφυούς γεωργίας και της γεωργίας ακριβείας μπορεί να δώσει λύσεις».

Στην επόμενη παρέμβασή του στην θεματική: «The European Vision for resilient Rural Areas. Building bridges between rural territories and cities», σημείωσε πως ο αγροδιατροφικός τομέας είναι ο κατεξοχήν πνεύμονας της οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας. Υπογραμμίζοντας, ωστόσο, πως στο «προσκήνιο των πολιτικών για τον τομέα είναι ο άνθρωπος» και «ζητούμενο είναι να δώσουμε ευκαιρίες στους ανθρώπους των αγροτικών περιοχών της χώρας να δημιουργήσουν στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα και τις νέες ιδέες τους».

Κλειδί για να γίνει αυτό πράξη σύμφωνα με τον Υφυπουργό είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Αναφέρθηκε, μάλιστα, σε στοχευμένα εργαλεία που διαθέτει η χώρα μας για την τοπική ανάπτυξη όπως είναι το Leader, αλλά και σε ευρύτερες πολιτικές στήριξης της επιχειρηματικότητας, για παράδειγμα τη δημιουργία ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων για τους παραγωγούς και «επιχειρηματίες της Υπαίθρου».

Κλείνοντας, έκανε ειδική αναφορά στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με την εισαγωγή καινοτομιών, όπως ο ηλεκτρονικός φάκελος, που επέτρεψαν τα χρηματοδοτικά προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ολοκληρώνονται σε λιγότερο από έξι μήνες. Εισάγοντας αυστηρότερο χρονοπρογραμματισμό στην οργάνωση των προσκλήσεων των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Υπουργείου, με στόχο τη διευκόλυνση των επενδυτών.