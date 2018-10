Οι αγώνες του 10ο PICK ΛΟΥΞ COLA plus 'n light πραγματοποιήθηκαν στην πλατεία Γεωργίου, η οποία είχε μετατραπεί σε ένα τεράστιο πάρκο μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Μια εμπειρία σε υψηλή ταχύτητα απόλαυσαν οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού που βρέθηκαν στην Πάτρα, το Σαββατοκύριακο 29-30 Σεπτεμβρίου. Η αχαϊκή πρωτεύουσα φιλοξένησε το 10ο Patras International Circuit for Kart (P.I.C.K.), με Χορηγό Εμπειρίας τον ΟΠΑΠ , ο οποίος πρόσθεσε επιπλέον αδρεναλίνη στη διοργάνωση.

