Τα παιδιά έχουν αποτυπώσει τις ευχές τους σε ζωγραφιές, οι οποίες εκτίθενται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 σε τέσσερις χριστουγεννιάτικες εκθέσεις του ΟΠΑΠ στα εμπορικά πολυκαταστήματα The Mall Athens, Athens Metro Mall και River West στην Αθήνα και στο Mediterranean Cosmos, στη Θεσσαλονίκη. Οι ζωγραφιές είναι, επίσης, διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.omadaprosforas.gr και στην εφαρμογή «Ομάδα Προσφοράς».

Δυνατό μήνυμα αγάπης και προσφοράς στα παιδιά «Του Χαμόγελου του Παιδιού» στέλνει η ΠΑΕ ΑΕΚ μέσα από τα Ευχοστολίδια. Οι Μάριος Οικονόμου και Έλντερ Λόπες επισκέφθηκαν την έκθεση με τα Ευχοστολίδια στο The Mall Athens, επέλεξαν ζωγραφιές παιδιών με τα δώρα που έχουν ονειρευτεί για αυτά τα Χριστούγεννα και έκαναν τις ευχές τους πραγματικότητα.

More in this category: