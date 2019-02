To PHOTON αποτελεί κορυφαίο τερματικό λοταρίας και το πρώτο πλήρους μεγέθους τερματικό για τα λιανικά δίκτυα, το οποίο αξιοποιεί τη χρήση τεχνολογίας ανίχνευσης εικόνων για την ανάγνωση δελτίων και γραμμικών κωδικών κάθε είδους. Η πλήρης απουσία κινούμενων εξαρτημάτων μαζί με την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία ICON Digital Imaging της INTRALOT, επιτυγχάνει αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία, ταχύτητα και ευκολία χρήσης σε ένα εντελώς νέο επίπεδο, όπως πιστοποιούν οι πράκτορες σε όλο τον κόσμο. Το PHOTON προσφέρει το μικρότερο αποτύπωμα στην κατηγορία του, πρωτοποριακή ισχύ επεξεργασίας με σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και μοναδική σπονδυλωτή αρχιτεκτονική, σε συνδυασμό με πολλές επιλογές και πρόσθετα όπως συσκευές ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων, πολλαπλές τεχνολογίες συνδεσιμότητας και εξωτερικές web κάμερες. Επομένως, το PHOTON είναι μία λύση υψηλής και οικονομικής απόδοσης για κάθε Λοταρία που αναζητά ασφαλή και ευέλικτα τερματικά που συμμορφώνονται με τα αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας.

