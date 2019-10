ΟΠΑΠ: Ο Γιάννης Ρόκκας νέος επικεφαλής Marketing Επικοινωνίας

Με ένα από τα πιο έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη στην επικοινωνία, τον Γιάννη Ρόκκα, ο ΟΠΑΠ ενισχύει την δύναμη πυρός του. Ο Γιάννης Ρόκας αναλαμβάνει Επικεφαλής Marketing Επικοινωνίας στον ΟΠΑΠ έχοντας τη συνολική ευθύνη για τις ομάδες Brand/Above the Line, Media Buying, Sponsorships και Below the Line.