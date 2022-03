Η ώρα των τελικών έφτασε στα play off του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δύο εισιτήρια για το Κατάρ κρίνονται απόψε 29/3 (21:45) στην ευρωπαϊκή ζώνη.

Στο Πόρτο, η Πορτογαλία, μετά τη νίκη με 3-1 κατά της Τουρκίας, υποδέχεται τη Βόρεια Μακεδονία, η οποία έκανε τη μεγάλη έκπληξη στα ημιτελικά και απέκλεισε με 0-1 την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ιταλία.

Στο Χορζόφ, η Πολωνία, που πέρασε χωρίς αγώνα στον τελικό μετά τον αποκλεισμό της Ρωσίας, αντιμετωπίζει τη Σουηδία, η οποία έβγαλε νοκ άουτ στην παράταση με 1-0 την Τσεχία.

Ενισχυμένες αποδόσεις στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα»

Ο αγώνας Πολωνία-Σουηδία παίζεται με ενισχυμένες αποδόσεις στα καταστήματα ΟΠΑΠ στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα».

Για τους δύο τελικούς των play off του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πλήθος στοιχηματικών επιλογών, μεταξύ άλλων, για την ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο και το τελευταίο κόρνερ, τον νικητή των κόρνερ, τα σκορ πολλαπλών επιλογών, τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει, τον τελευταίο σκόρερ, τον σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος, το σύνολο των κόρνερ, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, το ακριβές σκορ 1ου/2ου ημιχρόνου, το τελικό αποτέλεσμα & Goal/No Goal, το τελικό αποτελέσματα & Over/Under, το ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία.

Ειδικά στοιχήματα στα καταστήματα ΟΠΑΠ για τη Euroleague

Στη Euroleague έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Τρία παιχνίδια δίνουν αυτή την εβδομάδα οι ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ υποδέχεται στο ΟΑΚΑ, σήμερα (19:00) την Μακάμπι Τελ Αβίβ και την Πέμπτη (21:00), τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Παρασκευή (21:00) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Μπαρτσελόνα.

Πολλές στοιχηματικές επιλογές προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στη Euroleague, μεταξύ άλλων για τον νικητή της πρώτης περιόδου, τον νικητή του πρώτου ημιχρόνου, τα Over/Under τρίποντα παικτών, τα συνολικά κλεψίματα, τη διαφορά πόντων, τα συνολικά εύστοχα τρίποντα, τον πρώτο σκόρερ, το πρώτο εύστοχο τρίποντο στον αγώνα, τα συνολικά ριμπάουντ, τους Over/Under πόντους παικτών,

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν αθλητικό κανάλι που μεταδίδει λεπτό προς λεπτό ζωντανά αγώνες απ’ όλο τον κόσμο.

Εξελιγμένη εμπειρία στοιχήματος προσφέρεται και μέσω των Virtual Sports, Ποδόσφαιρο, Πρωτάθλημα και Μπάσκετ, με κορυφαία γραφικά, αμέτρητες φάσεις και στοιχηματικές επιλογές.