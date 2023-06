Η Intralot υπογράφει δεκαετές συμβόλαιο με τη λοταρία της Ταϊβάν

Η INTRALOT ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς που προκήρυξε η CTBC Bank Co. στην Ταϊβάν, η LotRich Information Co., Ltd. μια κοινοπραξία με έδρα την Ταϊβάν της οποίας βασικός μέτοχος είναι η INTRALOT, υπέγραψε δεκαετές συμβόλαιο για την προμήθεια του συστήματος τυχερών παιχνιδιών της CTBC Bank Co., η οποία έχει λάβει αδειοδότηση από την κυβέρνηση της Ταϊβάν για τη διοργάνωση και λειτουργία της λοταρίας Public Welfare Lottery.