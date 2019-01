Με την επωνυμία INTERAMERICAN, σαν σήμερα 28 Ιανουαρίου πριν 50 χρόνια -το 1969- ο ασφαλιστικός οργανισμός που έγινε συνώνυμο της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα άνοιξε το μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας του, ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Σημειώνεται πως η έναρξη λειτουργίας πραγματοποιήθηκε με άλλο όνομα, που ίσχυσε για λίγες μόνο ημέρες, με δημοσίευση στο ΦΕΚ 4/10.1.1969, δυνάμει ιδρυτικού συμβολαίου από τα τέλη Δεκεμβρίου 1968 μεταξύ της «Οργάνωσις Ταμπουρά ΑΕ» και του Δημήτρη Κοντομηνά και με κεφάλαιο 200.000 δραχμών. Η INTERAMERICAN, στη συνέχεια, ανασυστάθηκε ως Ανώνυμη Εταιρεία το 1971 (ΦΕΚ 1546/30.9.1971), στη βάση της πρώτης ελληνοαμερικάνικης ασφαλιστικής κοινοπραξίας με απόλυτη ισοτιμία, κατά την οποία ο Αλ. Ταμπουράς και ο Δ. Κοντομηνάς κατέβαλαν το 50% του κεφαλαίου της και το υπόλοιπο μισό, ως αντασφαλιστής, η Insurance Company of North America (INA). H νέα INTERAMERICAN ήταν τότε η πρώτη αμιγώς ασφαλιστική Ζωής στην Ελλάδα.

