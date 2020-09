Howden Broking Group: Μεσίτης της Χρονιάς 2020 από το Insurance Insider

Στο πλαίσιο των φετινών βραβείων «Ιnsurance Insider Honours», οι κριτές ανέδειξαν τη Howden ως Broker of the Year 2020, μέσα από μια επίλεκτη ομάδα brokers που περιλάμβανε εταιρίες όπως η Acrisure, η Aon Reinsurance Solutions, η McGill and Partners και η TigerRisk Partners.