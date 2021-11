Αξιοσημείωτη ήταν η συμμετοχή της INTERAMERICAN στις εργασίες του 20ου ετήσιου Συνεδρίου HealthWorld του ΕλληνοΑμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (AMCHAM), το οποίο διεξήχθη στις 25 και 26 Οκτωβρίου σε υβριδική μορφή, με γενικό θέμα «Pandemic Crisis: The Day After», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και θεσμικών οργανισμών του φαρμάκου και των ιατρικών και βιοτεχνολογικών προϊόντων υγείας.

Το συνέδριο HealthWorld, το οποίο έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο ετήσιο θεσμό διαλόγου της πολιτικής, της ιατρικής, της ακαδημαϊκής/επιστημονικής κοινότητας, αλλά και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, αποσκοπεί στην κατάθεση προτάσεων και αναζήτηση λύσεων στα σημαντικά προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο υγείας, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και της ποιότητας ζωής, όπως και της ασφάλειας των ασθενών. Η εταιρεία ήταν και μεταξύ των χορηγών του συνεδρίου, που τιμήθηκαν στο τέλος των εργασιών από το AMCHAM για τη συνεισφορά τους.

Ο Γιώργος Βελιώτης, γενικός διευθυντής ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας της INTERAMERICAN, συμμετείχε στη συζήτηση με θέμα: «Health Insurance as a Parameter for Public Health System Reformation», που συντόνισε ο Γιάννης Υφαντόπουλος, ομότιμος καθηγητής των Οικονομικών της Υγείας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο πάνελ συμμετείχαν και η Μαργαρίτα Αντωνάκη, γενική διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ο Νικόλαος Κικίλιας, προϊστάμενος τμήματος Διαπραγμάτευσης στη Διεύθυνση Συμβάσεων ΕΟΠΥΥ και ο Ηλίας Κυριόπουλος, fellow in Health Economics, Department of Health Policy - London School of Economics & Political Science (LSE). Εισαγωγικά, ο συντονιστής κ. Υφαντόπουλος παρουσίασε την εξέλιξη των δαπανών Υγείας στη χώρα μας (στοιχεία 2019), σύμφωνα με τα οποία στις τρεις περιοχές των δαπανών: κράτος, ιδιώτες, ασφάλιση υγείας, ο δημόσιος τομέας παρουσιάζεται ιδιαίτερα συρρικνωμένος από το ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης (2009), με το κόστος να μεταφέρεται στις ιδιωτικές δαπάνες (out of pocket) και στην ιδιωτική ασφάλιση. Όπως επεσήμανε, το ερώτημα είναι αν το οικονομικό φορτίο που επωμίζονται τα νοικοκυριά για την Υγεία μετατρέπεται σε ιδιωτική ασφάλιση ή δημιουργεί καταστροφικές δαπάνες και με ποιές επιπτώσεις.

Ποιές είναι οι προκλήσεις για την ελληνική ασφαλιστική αγορά στην Υγεία; Πόσο έτοιμες είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες να προχωρήσουν σε στρατηγικές συμμαχίες με διοικητικά, οικονομικά, τεχνολογικά, στρατηγικά και ευρωπαϊκά κίνητρα; Μέσα στο σύνθετο Σύστημα Υγείας, πόσο έτοιμες είναι να προσφέρουν ειδικά ασφαλιστικά προγράμματα, να διαπραγματευθούν με την κυβέρνηση πιο αποτελεσματική και προσιτή ασφάλιση, να συζητήσουν συνέργειες με τους λοιπούς stakeholders (νοσηλευτήρια, φαρμακευτικές εταιρείες κ.λπ.);

Στα ερωτήματα του συντονιστή, ο κ. Βελιώτης απάντησε παρατηρώντας ότι ο μέσος πολίτης στην Ελλάδα πληρώνει δύο ή τρεις φορές για τις ίδιες παροχές, λόγω των παράλληλων μη συνεργαζόμενων συστημάτων. Εστίασε στη λανθασμένη προσέγγιση του σημερινού μοντέλου των υπηρεσιών φροντίδας της Υγείας που είναι επικεντρωμένο στο νοσοκομείο και όχι στον ασθενή - τον πολίτη, πραγματικότητα που το καθιστά αναποτελεσματικό, όπως φάνηκε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Έφερε ως παράδειγμα τη διαχείριση των χρονίων παθήσεων, που βαρύνουν τις ασφαλιστικές δαπάνες σε επίπεδο πάνω από το 60% του συνόλου, υπογραμμίζοντας πως οι παθήσεις αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πολύ μικρότερο κόστος και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εξω-νοσοκομειακά, με πρωτοβάθμια φροντίδα και πρόληψη.



Ο επικεφαλής των ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας της INTERAMERICAN τόνισε πως είναι φανερές οι ανάγκες για έμφαση στην πρωτοβάθμια Υγεία και για συνεργασίες που ζητούν την ιδιωτική ασφάλιση με insurance plus services και νέους, μη παραδοσιακούς φορείς, σε μια νέα πραγματικότητα που αναδεικνύει έντονα την ανάγκη υποστήριξης σε νέους τομείς, όπως η ψυχική υγεία, αλλά και εξειδίκευσης και ειδικών υποδομών, όπως η ανάγκη διαμορφώνεται στη διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου. Ο κ. Βελιώτης επεσήμανε πως θα χρειαστεί χρόνος για να κτιστεί ένα νέο πλαίσιο ενιαίου Συστήματος Υγείας με διακριτούς συμπληρωματικούς ρόλους και μοιρασμένο το βάρος μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αναφερόμενος στο παράδειγμα της Ολλανδίας όπου η μελέτη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση απαίτησε περίπου μια δεκαπενταετία. Επίσης, ανέδειξε ως θετικό σημείο προόδου την προσπάθεια που γίνεται για να προχωρήσουν τα DRG (Diagnosis-Related Groups), ενώ αναφέρθηκε και στη διεθνή εμπειρία της INTERAMERICAN μέσα στην κοινοπραξία της EURAPCO, όπου η μεγάλη πρόκληση πλέον είναι τα ψηφιακά έργα, με σημαντική εξέλιξη κατά την περίοδο της πανδημίας. «Τώρα είναι η ευκαιρία να δημιουργήσουμε το μέλλον, στο οποίο η ιδιωτική ασφάλιση θα έχει έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο στο νέο μοντέλο για την Υγεία», τονίζει ο γενικός διευθυντής ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας της INTERAMERICAN.

Η Υγεία, «κλειδί» και δείκτης της κοινωνικής ευημερίας

Με αφορμή την πρωτοβουλία τιμής του AMCHAM προς τους χορηγούς, ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας και Υπευθυνότητας της INTERAMERICAN, δήλωσε: «Το Συνέδριο ανέδειξε την αναγκαιότητα ενός ενιαίου Συστήματος Υγείας, φέρνοντας στη συζήτηση τους αυξανόμενους κινδύνους για την υγεία των πολιτών και τα κρίσιμα ζητήματα: να ελεγχθούν τα οικονομικά της υγείας και να γίνει διαχειρίσιμο το κόστος, να αξιοποιηθούν οι τεχνολογικές κατακτήσεις κυρίως στην πρόληψη και την εξω-νοσοκομειακή περίθαλψη. Το πιο σημαντικό, από την άποψη της εταιρικής ευθύνης για τη βιωσιμότητα όσον αφορά στην εκπλήρωση του Στόχου 3 των SDGs, είναι να εξασφαλιστεί ποιότητα ζωής σε κάθε ηλικία και να βελτιωθεί η κοινωνική δικαιοσύνη στο δικαίωμα της υγείας για κάθε πολίτη, με ίσες δυνατότητες πρόσβασης στην ολοκληρωμένη υποστήριξη από υπηρεσίες. Στην INTERAMERICAN, αισθανόμαστε την ευθύνη για συμμετοχή σε συνεχή διάλογο για την υγεία και ευχαριστούμε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για τη γόνιμη και δημιουργική, πολυετή συνεργασία».