Η ERGO Ασφαλιστική κατανοώντας τη σημασία της καινοτομίας επενδύει σε αυτήν για να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την εμπειρία των πελατών και των συνεργατών της, παρουσιάζοντας το 2023 το νέο της Chatbot, τη «Χαρά».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για μια ψηφιακή βοηθό που προσφέρει γρήγορη, ποιοτική 24ωρη εξυπηρέτηση και σχεδιάστηκε για να παρέχει μια πιο άμεση εμπειρία στον χρήστη καινοτομώντας σε ολόκληρο το “ταξίδι” του πελάτη. Αυτό που καθιστά την «Χαρά» ιδιαίτερα μοναδική στην ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι η δυνατότητα να κατανοεί τα συναισθήματα των χρηστών και να προσαρμόζει τη συνομιλία ανάλογα.

Η ψηφιακή αυτή εφαρμογή διακρίθηκε πρόσφατα στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών (CS AWARDS) που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) στην κατηγορία «Καλύτερη χρήση Τεχνολογίας στην Εμπειρία του Χρήστη – Best use of Technology in User Experience», κερδίζοντας το βραβείο Customer Service Distinction Award».

Παράλληλα, διακρίθηκε και στα Ε-volution Awards 2024 στην κατηγορία «Best Omnichannel Experience για την Πληρότητα & Ποιότητα στην υλοποίηση του έργου» με το Bronze βραβείο.

Η κα Πανωραία (Ρέα) Θελερίτη, Διευθύντρια Τομέα Πελατών και Ψηφιακού Μετασχηματισμού της ERGO, δήλωσε σχετικά: «Λόγω της ψηφιακής μετάβασης, η σχέση πελάτη/ασφαλιστή, από μια ετήσια συνδιαλλαγή, μπορεί πλέον να εξελιχθεί σε καθημερινή επαφή.

Εμπλουτίζεται με εναλλακτικά κανάλια επικοινωνίας και με νέες εφαρμογές, που διευκολύνουν την επιλογή ή την αγορά ασφαλιστικών προϊόντων. Στην ERGO Ασφαλιστική είναι στρατηγική μας επιλογή να μετατρέψουμε την εταιρεία μας σε πρότυπο πελατοκεντρικού χαρακτήρα και ποιότητας υπηρεσιών, ενσωματώνοντας την τεχνολογία και τα δεδομένα στην καθημερινή λειτουργία και στην επαφή με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας.

Μέσω της Ψηφιακής Βοηθού «Χαρά», που είναι διαθέσιμη 24/7, η ERGO κατάφερε να είναι δίπλα στους πελάτες της κάθε στιγμή. Οι διακρίσεις μας στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών (CS AWARDS) αλλά και στα Ε-volution Awards 2024 μας τιμούν ιδιαίτερα και αποτελούν αναγνώριση των προσπαθειών μας για την ενίσχυση της πελατοκεντρικότητας. Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας.».

Η ψηφιακή βοηθός «Χαρά» που αναπτύχθηκε από την EBO.ai και υποστηρίζεται από τις τεχνολογίες της Microsoft, συνεχώς βελτιώνεται και «εκπαιδεύεται» σε νέες υπηρεσίες για να παρέχει ακόμα καλύτερες πληροφορίες στους πελάτες και στους συνεργάτες της εταιρείας.

