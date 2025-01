Η Εθνική Ασφαλιστική, έχοντας στο επίκεντρό της τον άνθρωπο, συμμετέχει ενεργά σε δράσεις που προωθούν την καλύτερη υγεία όλων και στηρίζουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με αυτόν τον στόχο υποστήριξε, ως Επίσημος Χορηγός, τον φιλανθρωπικό αγώνα Greece Race for the Cure, ο οποίος πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου στο Ζάππειο.

Η εταιρεία, φέτος και για πρώτη φορά, συμμετείχε και με ομάδα, η οποία απαρτίστηκε από 40 άτομα. Η ομάδα της Εθνικής Ασφαλιστικής έτρεξε με σκοπό να στηρίξει το όραμα του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής» για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση αναφορικά με τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα.

Παράλληλα, με αφορμή τον αγώνα, η Εθνική Ασφαλιστική οργάνωσε και διαγωνισμό όπου τρεις νικητές είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν ένα ετήσιο πλάνο διατροφής, με τον Διαιτολόγο – Διατροφολόγο Δρ. Αναστάσιο Παπαλαζάρου. Την ημέρα του αγώνα, οι συμμετέχοντες μπορούσαν να περάσουν από το περίπτερό της ώστε να ενημερωθούν για τα προγράμματα της εταιρείας και τη σημασία της πρόληψης.

Η Διευθύντρια Marketing, κ. Χρυσούλα Αθανασοπούλου, δήλωσε: «Είμαστε πολύ περήφανοι που υποστηρίζουμε και συμμετέχουμε ενεργά στο φετινό Race for the Cure, καθώς η αξία της πρόληψης που προωθεί βρίσκεται στην καρδιά όλων των δράσεων μας ως Εθνική Ασφαλιστική. Η σταθερή μας συμμετοχή σε τέτοιες ενέργειες έχει πάντα ως στόχο να στεκόμαστε δυναμικά στο πλευρό όλων των ανθρώπων, ώστε να μπορούν να συνεχίζουν με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία στην επόμενη μέρα».

Σχετικά με το Greece Race for the Cure:

Στο πνεύμα της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής» διοργανώνει από το 2009 τον συμβολικό αγώνα δρόμου και περίπατο Greece Race for the Cure ®. Το Greece Race for the Cure ® αποτελεί πλέον έναν από της πιο δημοφιλείς αγώνες με στόχο την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού στην Ευρώπη, ενώ είναι το μεγαλύτερο αθλητικό event με κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 300.000 συμμετοχές σε όλη την ιστορία της διοργάνωσης από το 2009. Στο Greece Race for the Cure ® γυναίκες, άνδρες και παιδιά ενώνονται στον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού μία φορά το χρόνο, συμμετέχοντας σε μία μεγάλη γιορτή.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr