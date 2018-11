Ενδεικτικά, οι γυναίκες μπορούν να επιλέξουν ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ των Guess, Attrattivo, Anonima, Ingrosso Luna, Kalogirou, Haralas, Tsakiris Mallas, Fratelli Petridi, The Women με σήματα όπως Moschino, Ocean Drive, Au Soleil, Echo NY και Dondup, και το Lapel για τις μοναδικές τους εμφανίσεις, ενώ οι άνδρες θα επισκέπτονται τα καταστήματα Brooks Brothers, Man & Manetti, Camel Active, Prince Oliver και Mega Emporio. Επώνυμα ρούχα και αξεσουάρ είναι διαθέσιμα, μεταξύ άλλων, στα καταστήματα The Men με σήματα όπως Hugo Boss, MC2 Saint Barth και Berna, καθώς και στα καταστήματα Tommy Hilfiger και Clodist, ενώ streetwear επιλογές προσφέρουν τα καταστήματα Replay, Lee, Wrangler, Funky Buddha, Pop Air, American Stars, Staff, Edwards, Cotton Bank και όχι μόνο. Οι λάτρεις των σπορ έχουν να επιλέξουν από μια μεγάλη γκάμα sportswear από το κατάστημα Sports Collection με σήματα όπως PUMA, Umbro, Fila, Saucony, Arena, Freddy, καθώς και από το ADMIRAL. Και για τα μικρότερα μέλη της οικογένειας, εταιρείες όπως οι Matou France, Kozee και SAM 0-13 διαθέτουν μοναδικά ρούχα και παπούτσια για ξεχωριστές εμφανίσεις. Oι επισκέπτες μπορούν, παράλληλα, να προμηθεύονται τα καλύτερα προϊόντα ομορφιάς από τα καταστήματα φυσικών καλλυντικών Fresh Line και Regenis Organic Products, καθώς και αρώματα από το 43 Blue Perfume.

