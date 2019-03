Μετά από 85 χρόνια η Παπαστράτος άλλαξε το καταναλωτικό της μοντέλο, είπε ο κ. Νίκος Φλίγκος, Γενικός Διευθυντής πωλήσεων της εταιρείας Παπαστράτος . Η εταιρεία στη διάρκεια της κρίσης έφτασε στο μηδέν. Αυτά άλλαξαν όμως πριν 2.5 χρόνια όταν ήρθε η καινοτομία. Ξεκινήσαμε ένα μικρό πρότζεκτ και σήμερα ολόκληρη η εταιρία ασχολείται με αυτό το καινοτόμο προϊόν. Συνεργαστήκαμε με αλυσίδες τεχνολογίας για καταναλωτές που προτιμάνε καινοτόμα προϊόντα. Οι ομάδες πωλήσεων ονομάστηκαν σε coaches που εκπαιδεύουν τους καταναλωτές. Βελτιώνουμε την καθημερινότητα των καταναλωτών. Προσφέρουμε για παράδειγμα να κάνει δοκιμή του προϊόντος με τον καφέ που προτιμά σε καναπέ όπως του σπιτιού του. Το 2018 μιλήσαμε με πάνω από 100.000 πελάτες, λύσαμε απορίες, παραγγείλαμε γι’ αυτούς on line, πήραμε feed back από αυτούς. Η συσκευή που πρόσφατα κυκλοφόρησε είναι αποτέλεσμα όλου αυτού. Πολλές φορές η πολιτεία αγνοεί κάποιες εξελίξεις. Υπάρχουν εκατομμύρια καπνιστές που γνωρίζουν την βλάβη που προκαλεί το τσιγάρο, αλλά δεν το σταματούν. Οφείλουμε να δώσουμε καλύτερες λύσεις. Τα θερμαινόμενα προϊόντα είναι μέσα στις λύσεις».

«Έχουμε 120.000 επισκέπτες στο site. Μπαίνει βλέπει και πάει να αγοράσει, είπε ο κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος «Πλαίσιο» , ενώ συνέχισε δίνοντας στοιχεία περιγράφοντας την αγορά. Εξήγησε ότι όλα κατευθύνονται στο on line, ενώ τα δύο πράγματα θα αλλάξουν στο retail είναι το logistic και τα big data. «Αν μπορώ να αγοράσω iphone όπως αγοράζω πίτσα, το retail αλλάζει. Τα big data είναι να ξέρω για κάθε πελάτη που ψωνίζει, αν έχει οικογένεια, πόσο συχνά ψωνίζει.» Συνεχίζοντας είπε πως πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός και να προσφέρεις ωραία εμπειρία στα μαγαζιά και είναι σημαντικό το φυσικό μαγαζί πρέπει να υπάρχει. Η Amazon για να παραδίδει σε δύο ώρες ακόμη και προϊόντα market place. Πρέπει να επενδύσεις σε logistics και big data. Αν έχουμε τα λειτουργικά μας έξοδα που να μας επιτρέπουν να είμαστε ανταγωνιστικοί, μπορούμε να επιβιώσουμε και να νικήσουμε την Amazon»

«Τι έχει αξία για τους καταναλωτές;» αναρωτήθηκε ο κ. Θάνος Μαύρος, Partner , Advisory Services CSE , Head Supply Chain and Operations , ΕΥ , και συνέχισε, “Πόσοι ψωνίζουν; Πώς θα παραμένουν υγιείς; Απορρίψτε κάθε παραδοχή. Την ίδια ώρα οι επιχειρήσεις κάνουν μικρές βελτιώσεις. Θα πρέπει να δημιουργήσουν δυνατότητες για αξιοποίηση νέων ευκαιριών. Επιλέξτε λέει η έρευνα τον τρόπο λειτουργίας σας. Διαφοροποιώντας τον σκοπό και ενσωματώνοντας τον στην εταιρεία, θα πετύχουν. Kερδίστε την κάθε μικρή στιγμή, χωρίς να δείχνει προτίμηση σε πλατφόρμα. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό. Ο καταναλωτής περιμένει μετρήσιμα αποτελέσματα. Οι έξυπνοι καταναλωτές θέλουν να έχουν την πλήρη εικόνα της αγοράς τους. Δαμάστε το οικοσύστημα. “

More in this category: