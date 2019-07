Επιχειρηματικό Forum διοργανώθηκε την Παρασκευή 12 Ιουλίου στο Σαράγεβο, στο οποίο παρουσιάστηκαν οι διμερείς επενδυτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες μεταξύ Ελλάδας και Βοσνίας & Ερζεγοβίνης. Μετά τη λήξη του Forum, αντιπροσωπεία του ΕΒΕΑ με επίσημο εκπρόσωπο τον κ. Σταύρο Γεωργάκη επισκέφτηκε το Οικονομικό Επιμελητήριο του Σαράγεβο, με το οποίο υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας.

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΒΕΑ:

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Επιχειρηματικής Αποστολής στην Βοσνία & Ερζεγοβίνη, την οποία διοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών – ΕΒΕΑ. Η Αποστολή υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Σαράγεβο και το Επιμελητήριο Εξωτερικού Εμπορίου Βοσνίας & Ερζεγοβίνης (Foreign Trade Chamber of Bosnia and Herzegovina). Το ΕΒΕΑ εκπροσωπήθηκε επίσημα από τον κ. Σταύρο Γεωργάκη, Μέλος Διοικητικής Επιτροπής ΕΒΕΑ. Στην Αποστολή συμμετείχαν ελληνικές επιχειρήσεις από τους κλάδους των φαρμάκων, των τηλεπικοινωνιών, των καινοτόμων δομικών υλικών υψηλής τεχνολογίας, των κτηνιατρικών-ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των καλλυντικών, οι οποίες πραγματοποίησαν επιχειρηματικές συναντήσεις με αντίστοιχες βοσνιακές.

Την Παρασκευή 12 Ιουλίου διοργανώθηκε Επιχειρηματικό Forum στο οποίο παρουσιάστηκαν οι διμερείς επενδυτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες των δύο χωρών. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με αντίστοιχες αντιπροσωπείες του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Δημοκρατίας της Σερβίας στη Βοσνία (Chamber of Commerce of Republic Srpska) και με το τοπικό Επιμελητήριο Banja Luka (Regional Chamber Banja Luka), όπου συζητήθηκαν τρόποι για περεταίρω ενίσχυση συνεργασίας των φορέων μας. Μετά τη λήξη του Forum, αντιπροσωπεία του ΕΒΕΑ με επίσημο εκπρόσωπο τον κ. Σταύρο Γεωργάκη επισκέφτηκε το Οικονομικό Επιμελητήριο του Σαράγεβο (Chamber of Economy of Sarajevo Canton) με το οποίο υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU). Το Μνημόνιο, από πλευράς ΕΒΕΑ, υπεγράφη από τον κ. Σταύρο Γεωργάκη και από πλευράς Οικονομικού Επιμελητηρίου του Σαράγεβο από τον Πρόεδρό του, κ. Muamer Mahmutović.