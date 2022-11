Η Klarna, μια κορυφαία παγκόσμια τράπεζα λιανικής, με υπηρεσίες πληρωμών και αγορών, ανακοινώνει τη συνεργασία της με την ABOUT YOU, έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους εμπόρους ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, στο εξής η ABOUT YOU προσφέρει στους πελάτες της στην Ελλάδα την άτοκη επιλογή πληρωμής «Pay in 3».

Μέσω της νέας επιλογής «Pay in 3», οι πελάτες της ABOUT YOU μπορούν να απολαμβάνουν μεγαλύτερη ευελιξία και να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των οικονομικών τους. Η Klarna εγγυάται επίσης μια ομαλή και ασφαλή εμπειρία αγορών χάρη στην προστασία του αγοραστή της σε περίπτωση που το προϊόν δεν φτάσει εγκαίρως, είναι ελαττωματικό ή απλώς δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του καταναλωτή.

Ενώ οι πελάτες της ABOUT YOU επωφελούνται από τις ευέλικτες επιλογές πληρωμής της Klarna ήδη σε εννέα αγορές (Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Βέλγιο, Φινλανδία, Νορβηγία και Ελβετία) από το 2020, φέτος η συνεργασία θα φτάσει σε νέα ύψη καθώς προστέθηκαν ακόμη έξι νέες αγορές! Τον Αύγουστο, η συνεργασία Klarna x About You λανσαρίστηκε στις αγορές της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της Πολωνίας. Τον Νοέμβριο πλέον, η Klarna θα είναι διαθέσιμη στην About You και για τους Έλληνες καταναλωτές!

"Οι Έλληνες πελάτες αναζητούν όλο και πιο ευέλικτες και εύχρηστες επιλογές πληρωμής. Χαιρόμαστε που συνεργαζόμαστε με την ABOUT YOU και προσφέρουμε στους αγοραστές της Ελλάδας περισσότερες επιλογές. Οι δύο εταιρείες μοιράζονται την πεποίθηση ότι μια ομαλή εμπειρία αγορών για τους χρήστες θα καθορίσει τον ανταγωνισμό στο ηλεκτρονικό εμπόριο μακροπρόθεσμα. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα επεκτείνουμε τα σύνορα της συνεργασίας μας και θα ενισχύσουμε την ανάπτυξή μας στην Ελλάδα μέσω της κοινής τεχνογνωσίας και της προσήλωσης μας στα θέλω των καταναλωτών μας», λέει ο Ηλίας Πίτσαβος, Country Manager Greece στην Klarna.

"Εργαζόμαστε συνεχώς για να προσφέρουμε στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Είμαστε ενθουσιασμένοι που επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με την Klarna στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες αγορές σε όλη την Ευρώπη για να προσφέρουμε την ευέλικτη και εύκολη επιλογή "Pay in 3" στους πελάτες μας. Θέλουμε να μπορούν να ψωνίζουν και να πληρώνουν, όπου και όποτε θέλουν», δηλώνει ο Hannes Wiese, Co-Founder & Co-CEO στο ABOUT YOU.

Για τον εορτασμό της συνεργασίας, το ABOUT YOU παρουσιάζει μια επιλογή ροζ ρούχων και αξεσουάρ μόδας με εκατοντάδες μοντέρνα κομμάτια που οι Έλληνες καταναλωτές μπορούν πλέον να αγοράσουν με μεγαλύτερη ευελιξία και έλεγχο.