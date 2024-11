Στην εξαγορά της Χουλιόπουλος ΕΠΕ έναντι 3,15 εκατ. ευρώ προχώρησε η AVE A.E.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η AVE A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μέσω της θυγατρικής εταιρείας RETAIL & MORE A.E. (65% θυγατρική της AVE A.E.) προχώρησε στην εξαγορά της εταιρείας «ΧΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ», η οποία διατηρεί έντεκα καταστήματα super market στην Αθήνα έναντι τιμήματος 3.150 χιλ. ευρώ και τα οποία θα μετονομαστούν σε Carrefour Express.

Επίσης η AVE A.E ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ίδρυσε μέσω της θυγατρικής εταιρείας RETAIL & MORE A.E. την Retail & More Bulgaria (100% θυγατρική της RETAIL & MORE AE), η οποία υπέγραψε συμφωνητικό με το GROUP CARREFOUR για το Master franchise agreement στην Βουλγαρία .

Οι συμφωνίες αυτές εντάσσονται στην στρατηγική του Ομίλου AVE για επέκταση των δραστηριοτήτων στον τομέα των τροφίμων-ποτών σε λιανική & χονδρική.

