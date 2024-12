Μια νέα έρευνα της Kaspersky αποκαλύπτει ότι το 90% των αγορών πραγματοποιούνται αυθόρμητα κατά τη διάρκεια της Black Friday και της Cyber Monday. Αποκάλυψε επίσης ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν απροσδόκητα μεγάλη συμβολή στα αποτελέσματα των πωλήσεων, καθώς περισσότεροι από τους μισούς (58%) followers προσπαθούν να αποκτήσουν τις ειδικές προσφορές που προτείνουν οι αγαπημένοι τους influencers και διαδικτυακοί bloggers.

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι οι γυναίκες (22%) είναι πιο φανατικοί αγοραστές σούπερ-εκπτώσεων σε σύγκριση με τους άνδρες (17%) και οι περισσότεροι ερωτηθέντες (69%) είναι έτοιμοι να περιμένουν μεγάλα εκπτωτικά γεγονότα για να πάρουν τις καλύτερες προσφορές.

Η Black Friday και η Cyber Monday είναι εξαιρετικά δημοφιλή παγκόσμια εκπτωτικά γεγονότα. Συνήθως αφορούν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα, οι διαδικτυακές πωλήσεις της Black Friday αυξήθηκαν κατά 3,5% στα 65,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως το 2022. Εκτός αυτού, σύμφωνα με έρευνα της Salesforce σχετικά με την ανακεφαλαίωση των πωλήσεων, οι καταναλωτές ξόδεψαν 1,14 τρισεκατομμύρια δολάρια online παγκοσμίως κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, η Kaspersky διερεύνησε τη συμπεριφορά και τις συνήθειες των χρηστών που σχετίζονται με μεγάλες εκδηλώσεις εκπτώσεων, όπως η Black Friday και η Cyber Monday.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι περισσότεροι καταναλωτές δεν μπορούν να αντισταθούν στην πλημμύρα των ειδικών προσφορών κατά τη διάρκεια της Black Friday ή της Cyber Monday και η πλειονότητα αγοράζει οτιδήποτε παρά τυχόν προηγούμενα σχέδιά τους. Το 90% των ερωτηθέντων αγοράζει πράγματα αυθόρμητα κατά τη διάρκεια αυτών των εκπτώσεων και το 57% το κάνει τις περισσότερες ή ακόμα και όλες τις φορές. Επιπλέον, οι bloggers, οι φίλοι και οι συγγενείς έχουν επίσης μεγάλη επιρροή στις αυθόρμητες αγορές. Για παράδειγμα, το 58% των ερωτηθέντων είναι πρόθυμο να αγοράσει ένα προϊόν εάν το δει σε συστάσεις από bloggers που ακολουθεί. Ταυτόχρονα, το 40% των χρηστών είναι έτοιμο να αγοράσει κάτι μη προγραμματισμένο εάν λάβει μια σύσταση από φίλους ή μέλη της οικογένειας.

Οι γυναίκες είναι οι πιο φανατικοί αγοραστές σούπερ εκπτώσεων, με το 22% να δηλώνει ότι θα κάνει πάντα αυθόρμητες αγορές κατά τη διάρκεια της Black Friday και της Cyber Monday, σε σύγκριση με μόνο το 17% των ανδρών. Τα άτομα ηλικίας 25 έως 34 ετών ξεχωρίζουν επίσης: το 23% λέει ότι θα αγοράζει πάντα κάτι αυθόρμητα κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, μέγεθος σημαντικά μεγαλύτερο σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα.

Όσον αφορά τη σημασία των μεγάλων εκπτωτικών εκδηλώσεων για τους ερωτηθέντες, το 71% είναι έτοιμο να περιμένει μέχρι μεγάλα γεγονότα όπως η Black Friday ή η Cyber Monday για να πάρει τις καλύτερες προσφορές. Ενώ το 75% των καταναλωτών δηλώνει ότι κάνει χρήση της προετοιμασίας αυτών των γεγονότων για να προγραμματίσει τις μεγαλύτερες αγορές του εκ των προτέρων, ελπίζοντας να αξιοποιήσει στο έπακρο τις μειώσεις τιμών και τις ειδικές προσφορές.

«Για πολλούς, η Black Friday και η Cyber Monday είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εξοικονομήσουν αρκετά χρήματα σε μια ποικιλία αγορών, οπότε κάθε χρόνο, αυτές οι μέρες χαρακτηρίζονται από πρωτοφανή ενθουσιασμό και ενδιαφέρον για online και offline αγορές. Όπως δείχνει η έρευνά μας, 9 στους δέκα χρήστες αγοράζουν πράγματα αυθόρμητα κατά τη διάρκεια μεγάλων εκπτωτικών εκδηλώσεων και μπορεί να μην δίνουν μεγάλη προσοχή στην ασφάλεια, προσπαθώντας να αρπάξουν την καλύτερη προσφορά. Οι λύσεις μας για ασφαλείς online αγορές – όπως το Kaspersky Premium – μπορούν να αποτελέσουν έναν αξιόπιστο βοηθό στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών πληρωμών, ο οποίος θα προστατεύει όχι μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά και τις οικονομικές πληροφορίες και θα σας προειδοποιεί ώστε να μην καταλήξετε σε έναν ιστότοπο ηλεκτρονικού phishing», σχολιάζει η Marina Titova, Vice-President, Consumer Product Marketing της Kaspersky.

Η πλήρης έκθεση «The Super Sale Game: who’s the winner? A study on how we shop and pay» είναι διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου.

