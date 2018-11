Ο κ. Μαυρόπουλος υπογράμμισε ότι: «Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί σταθερά τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια τουριστική αγορά. Η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει είναι ο μετασχηματισμός της από έναν από τους πιο δημοφιλείς Sun & Beach προορισμούς σε έναν all year round προορισμό όπου ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει μέσα από διαφορετικά κανάλια μια πληθώρα εμπειριών που αναδεικνύουν την μοναδικότητα του τουριστικού προϊόντος μας. Πιστεύω ότι οι συνθήκες είναι οι πλέον ευνοϊκές ώστε η Ελλάδα να συνεχίσει δυναμικά το έργο αυτής της μετεξέλιξης».

