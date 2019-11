Τη διείσδυση του κλάδου της ξενοδοχίας στους πρωτεύοντες διαύλους ενημέρωσης που αποκρυπτογραφούν τις τελευταίες τάσεις της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, έχει ως στόχο το 3ο Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας (3nd International Hospitality Forum), το οποίο διοργανώνει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος στις 23 Νοεμβρίου 2019 στην Αθήνα.

Κορυφαίοι εκπρόσωποι αναγνωρισμένων διεθνών τουριστικών Brands, ξένοι και Έλληνες ομιλητές από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον κλάδο των συμβουλευτικών επιχειρήσεων, εμπλουτίζουν με την παρουσία τους τις 3 θεματικές ενότητες του Φόρουμ, που θα πραγματοποιηθεί στη συνεδριακή αίθουσα του Metropolitan Expo, στο πλαίσιο της Έκθεσης XENIA 2019.

Παράλληλα, εγκαινιάζεται η συνεργασία με τη Phocuswright, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες Consulting παγκοσμίως με εξειδίκευση στον Τουρισμό.

Ειδικότερα οι ενότητες του 3nd International Hospitality Forum είναι οι εξής :

ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

The Challenge of Driving Direct Bookings: Taking back control over hotel distribution

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Dr. Peter O'Connor | Υπεύθυνος Αναλυτής Αγορών, Phocuswright

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Ian Macleod | Chief Marketing Officer for Hotel tech SaaS startup Triptease

Frank Reeves | Co-founder and CEO, Avvio

Paulo Salvador | Consultant, Founder & Professor in Marketing and Innovation

Joost Vermeulen | Regional Director Southern Europe, Middle East & Africa, Booking.com

ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Rethinking Hotel F&B: Stop thinking of hotel F&B as hotel F&B

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Maria Theofanopoulou | CEO Greek Travel Pages

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Tim Ananiadis I General Manager/Managing Director, Hotel Grande Bretagne & King George

Thomas Douzis I Co-Founder and CEO, ERGON Foods

Dr. Cindy Y. Heo I Associate Professor of Revenue Management, École hôtelière de Lausanne

ΤΡΙΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Happy Workforce – Happy Guest: Increase your employees engagement by challenging existing norms

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Maria Theofanopoulou | CEO Greek Travel Pages

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Katerina Santikou I Managing Director, Workathlon

Dr. Stéphanie Pougnet-Rozan I Assistant Professor of Talent Management, École hôtelière de Lausanne

Micah Solomon I Influencer and Thought Leader on Customer Service, Customer Experience & Hospitality

Ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου κ. Αλέξανδρος Βασιλικός σχολιάζοντας τη διοργάνωση του 3nd International Hospitality Forum δήλωσε:

«Το 3nd International Hospitality Forum πραγματοποιείται σε μια χρονική συγκυρία που η χώρα μας αφήνει πίσω της την κρίση και ετοιμάζεται για μια νέα εποχή ανάπτυξης. Το Ξ.Ε.Ε. στέκεται έμπρακτα δίπλα στον Έλληνα ξενοδόχο προκειμένου να βελτιώνει συνεχώς το προϊόν του, καθώς οι παγκόσμιες εξελίξεις στον κλάδο της φιλοξενίας απαιτούν εγρήγορση, πληροφόρηση, καινοτομία, διαρκή προσαρμογή. Η δυνατότητα πρόσβασης στη γνώση είναι δύναμη και μαζί με την ποιότητα ανοίγουν τους ορίζοντες για νέες επιτυχίες του ελληνικού ξενοδοχείου. Σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση συνεισφέρει το 3nd International Hospitality Forum, αποτελώντας την κορυφαία πλατφόρμα διαλόγου και γνώσης για τον κλάδο της φιλοξενίας στην Ελλάδα. Το Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας με θεματολογία αιχμής και εξαιρετικούς ομιλητές στα πάνελ της διοργάνωσης, δίνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά "τροφή" για σκέψη και για πράξη, ενώ παράλληλα προτείνει λύσεις στην κατεύθυνση της σταδιακής απεξάρτησης και συνακόλουθα της διασποράς του κινδύνου για την ελληνική ξενοδοχία από τους μεγάλους tour operators και τους OTAs.

Με την πολύτιμη υποστήριξη των χορηγών μας, τους οποίους και ευχαριστώ θερμά, υποδεχόμαστε για τρίτη συνεχή χρονιά διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο την αποτύπωση των τελευταίων εξελίξεων και τάσεων της παγκόσμιας ξενοδοχειακής αγοράς που συνεχώς εξελίσσεται. Στο Ξ.Ε.Ε. πιστεύουμε ακράδαντα πως το μέλλον ανήκει σε αυτούς που προετοιμάζονται κατάλληλα γι’ αυτό και το αποδεικνύουμε στην πράξη».

Ο αντιπρόεδρος της FΟRUM, διοργανώτριας εταιρείας της έκθεσης XENIA και Χρυσός χορηγός του 3nd International Hospitality Forum, κ.Θανάσης Γιαλούρης αναφερόμενος στόχους της φετινής διοργάνωσης τόνισε ότι:

«H Xenia έρχεται για ακόμα μια χρονιά υπερπλήρης σε όλους τους τομείς για να προσφέρει λύσεις στην βελτιστοποίηση των υποδομών και του εξοπλισμού κάθε είδους ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων. Αναμένεται να καταρρίψει ακόμα μια φορά τα επισκεπτικά της ρεκόρ και να καταστεί το κέντρο των σοβαρών επενδυτικών αποφάσεων που έχει ανάγκη ο ελληνικός τουρισμός. Θεωρούμε ότι η στρατηγική συνεργασία με το νέε είναι επωφελής και για τις δυο πλευρές και ελπίζουμε να συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμα».