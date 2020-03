Η Πάρος δεν καταθέτει τα όπλα- Μήνυμα στους μελλοντικούς επισκέπτες

Το αισιόδοξο μήνυμα "WE ready, YOU safe, ALL happy" εκπέμπει η Πάρος στην ταξιδιωτική κοινότητα με την προσδοκία της συντομότερης , κατά το δυνατόν, έναρξης της τουριστικής περιόδου. "Χωρίς να καταθέτουμε τα όπλα, ετοιμαζόμαστε ως Δήμος για να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο μετά από τα αναγκαστικά μέτρα που επιβλήθηκαν παγκοσμίως λόγω του κορωνοϊού" δηλώνει ο Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής κ. Μικές Λεοντής και προσθέτει: