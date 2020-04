Με αφορμή τη συμμετοχή του Discovergreece.com στην επιτυχημένη πρωτοβουλία #GreeceFromHome, αποτελώντας το βασικό όχημα προβολής της χώρας μας στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό, η Marketing Greece παρουσίασε την αναβαθμισμένη ταξιδιωτική της πλατφόρμα και ξεναγεί τον χρήστη στην Ελλάδα μας των εμπειριών και των ξεχωριστών της χαρακτηριστικών.

Προορισμοί, ιστορία, πολιτισμός, γαστρονομία, φυσική ομορφιά, τρόπος ζωής όλα εκείνα που συνθέτουν τη μοναδική τουριστική ταυτότητα της χώρας μας προβάλλονται μέσα από ένα σύγχρονο και πολύ φιλικό περιβάλλον, θέτοντας τον ταξιδιώτη στο επίκεντρο και προσφέροντάς του ένα βιωματικό ταξίδι στους προορισμούς και τις εμπειρίες της Ελλάδας, όλο τον χρόνο.

Βασικός στόχος της αναβαθμισμένης τουριστικής πλατφόρμας είναι η μεταφορά του πραγματικού στον ψηφιακό κόσμο με τον πιο εμβυθιστικό τρόπο. Μέσα από ιστορίες για προορισμούς και πλήθος ταξιδιωτικών εμπειριών ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί εικονικά στην Ελλάδα και να φανταστεί τον εαυτό του να ζει τη μαγεία της χώρας μας. Από τη δημοφιλή ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης, το διάσημο boat trip στο Ναυάγιο της Ζακύνθου και τη ξεχωριστή οινογευσιγνωσία στη Σαντορίνη μέχρι το εναλλακτικό village hopping στα χωριά των Παξών, τα hiking paths του Πηλίου και το rafting στη σκιά των Μετεώρων. Ιστορίες ντυμένες με πρωτογενές εντυπωσιακό περιεχόμενο που καθοδηγούν τον χρήστη να σχεδιάσει τη δική του εμπειρία στον ελληνικό προορισμό που θα επιλέξει.

Το Discovergreece.com, με φρέσκια αισθητική, δίνει έμφαση στο mobile experience και προσφέρει μια εμπειρία γεμάτη φως και ατμόσφαιρα Ελλάδας μέσα από τις ιστορίες του, οι οποίες θα εμπλουτίζονται και θα ανανεώνονται διαρκώς, αλλά και με την αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων, τα οποία τροφοδοτούν τον χρήστη με περιεχόμενο ταξιδιωτών που έχουν επισκεφθεί τον προορισμό, συντελώντας έτσι στην αυθεντικότητά του.

«Μας ακούτε συχνά να τονίζουμε και να υπερασπιζόμαστε με σθένος τις αξίες της συνεργασίας και της συνέργειας, και το Discovergreece.com εμπεριέχει σε βάθος αυτές τις τόσο σημαντικές έννοιες. Αφενός γιατί αναβαθμίστηκε εξ’ ολοκλήρου με χρηματοδότηση από ιδιωτικές τουριστικές και μη επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα από τους 27 Χορηγούς που υποστήριξαν και την καμπάνια μας Oh My Greece, τους οποίους και θα θέλαμε για μια ακόμα φορά να τους ευχαριστήσουμε θερμά για την τόσο σημαντική τους συνεισφορά. Αφετέρου, γιατί σε μια τόσο δύσκολη στιγμή για τον ελληνικό τουρισμό το Discovergreece.com γίνεται μέρος του #GreeceFromHome και είναι μεγάλη μας τιμή που η ταξιδιωτική μας πλατφόρμα συμβάλλει σε μια τόσο δυναμική πρωτοβουλία και συντάσσει τις δυνάμεις της με το Υπουργείο Τουρισμού, τον ΕΟΤ και τη Google. Σε αυτές τις συγκλονιστικές στιγμές που ζούμε, έχουμε όλοι μας υποχρέωση να παραμείνουμε ενωμένοι σαν ομάδα και ο καθένας από εμάς να «ρίξει» στη μάχη όλα του τα όπλα. Οι μάχες κερδίζονται από τις ομάδες και είμαστε σίγουροι ότι ο ελληνικός τουρισμός θα τα καταφέρει ξανά» δήλωσε σχετικά η Ιωάννα Δρέττα, CEO της Marketing Greece.

Οι Visionary Χορηγοί του αναβαθμισμένου Discovergreece.com δήλωσαν σχετικά:

«Το ανανεωμένο DiscoverGreece παρουσιάζεται εν μέσω της πρωτόγνωρης συγκυρίας που όλοι ζούμε. Σε μια περίοδο που ο κόσμος έχει ανάγκη να κρατήσει ζωντανό το όνειρο για το ταξίδι, το DiscoverGreece προσφέρει την δυνατότητα στους επισκέπτες να αναζητούν νέες εμπειρίες στους προορισμούς της χώρας μας, έστω κι αν προς το παρόν αυτό πρέπει να το κάνουν μένοντας σπίτι. Είμαστε λοιπόν πολύ χαρούμενοι που συμμετείχαμε σε αυτή την τόσο σημαντική συλλογική προσπάθεια φορέων του τουρισμού αλλά και επιχειρήσεων εκτός του κλάδου, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά τη μεγάλη δυναμική των συνεργειών, που τώρα είναι περισσότερο απαραίτητες από ποτέ», Μαρίνα Βάλβη, Marketing Director AEGEAN.

«Η Marketing Greece ανήκει στις πρωτοβουλίες του ΣΕΤΕ που υποστηρίζουμε σθεναρά και ειδικότερα τώρα, σε αυτή τη χρονική στιγμή. Η δύσκολη συγκυρία που διανύουμε απαιτεί συνέργειες και πρωτοβουλίες όπως αυτή του αναβαθμισμένου Discover Greece αλλά και της νέας ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου Τουρισμού #GreeceFromHome. Ο Ελληνικός Τουρισμός σχεδιάζει την επόμενη μέρα και δείχνει το δρόμο για το πώς η Ελλάδα μπορεί να γίνει χώρα πρώτης επιλογής και προτίμησης όταν ο κόσμος επανέλθει στην κανονικότητα», Αντώνης Αβδελάς, CSMO του Ομίλου Sani/Ikos.

«H Eurobank, που έχει καταξιωθεί ως η τράπεζα του ελληνικού τουρισμού, στηρίζει διαχρονικά, αλλά με ακόμη μεγαλύτερη ένταση στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, την Marketing Greece και κάθε δυναμική πρωτοβουλία για τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση του COVID-19, όπως το σύνολο της ελληνικής και της παγκόσμιας οικονομίας», Μιχάλης Βλασταράκης, Γενικός Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank

«Με ιδιαίτερη χαρά ο Όμιλος Ν. Δασκαλαντωνάκη – Grecotel συνεχίζει την υποστήριξή του προς τη Marketing Greece, που υλοποιεί υποδειγματικά συνέργειες μεταξύ όλων των φορέων τουρισμού της χώρας. Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε λόγω της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού, οι πρωτοβουλίες της Marketing Greece, όπως αυτή της διασύνδεσης του αναδιαμορφωμένου ιστότοπου www.discovergreece.com με τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Τουρισμού «Greece From Home», συμβάλλουν στο να παραμείνει ο Ελληνικός Τουρισμός όρθιος, ανοίγοντας ταυτόχρονα ένα παράθυρο για το μέλλον», Γιάννης Τσίχλης, Marketing Director, N. DASKALANTONAKIS GROUP – GRECOTEL.

«Σε μια πρωτοφανή για τη διεθνή κοινότητα συγκυρία οφείλουμε να παραμένουμε ενωμένοι, ψύχραιμοι και δημιουργικοί. Είμαστε υπερήφανοι που έχουμε συμβάλει στην ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας Discover Greece, που επικοινωνεί για πρώτη φορά με ολοκληρωμένο και ελκυστικό τρόπο τη συνολική εμπειρία του ελληνικού τουρισμού σε όλο τον κόσμο με μια φωνή, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες μας να ονειρευτούν τις διακοπές τους στην Ελλάδα, μέχρι να έρθει η στιγμή που θα τους καλωσορίσουμε ξανά κοντά μας», Σταύρος Μήτσης, Managing Director του Ομίλου Mitsis Hotels.

«Στην Coca-Cola στην Ελλάδα πιστεύουμε πως αν δουλεύουμε μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και ιδίως τώρα, περισσότερο από ποτέ. Υποστηρίζοντας έμπρακτα την προώθηση του ελληνικού τουρισμού, συμβάλουμε σταθερά σε αξιόλογες προσπάθειες που θέτουν την χώρα μας και τις ομορφιές της στο επίκεντρο, όπως το νέο αναδιαμορφωμένο DiscoverGreece, το οποίο αποτελεί μία συναρπαστική εμπειρία για το κοινό και μας προσκαλεί να εξερευνήσουμε και να “ταξιδέψουμε” σε μοναδικούς προορισμούς ανά την Ελλάδα, από το σπίτι με ασφάλεια», Σίσσυ Ηλιοπούλου, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων, Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Coca-Cola Eλλάδα, Κύπρος, Μάλτα.