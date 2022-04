Δράσεις με τις οποίες η σύζευξη Δημιουργικής Βιομηχανίας και Τουρισμού μπορεί να ενδυναμώσει περαιτέρω την ανάδειξη των νησιών του Ιονίου ως ενιαίου και ισχυρού local brand στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, παρουσίασε η Πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, μιλώντας το Σάββατο 2 Απριλίου στην 4η Συνάντηση Μεταφοράς Γνώσης #RouteLab, που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα.

Αντικείμενο της συνάντησης, που συνδιοργάνωσαν ο περιφερειακός τηλεοπτικός σταθμός Ionian TV, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, η ΕΥΔΕΠ Ιονίων Νήσων και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, ήταν η μεταφορά γνώσης για τη δυναμική ανάπτυξης των Ιονίων Νήσων μέσω της καινοτομίας και της στήριξης της Δημιουργικής Βιομηχανίας, της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού.

Η Πρόεδρος του ΕΟΤ χαρακτήρισε τη Δημιουργική Βιομηχανία ως έναν δυναμικά ανερχόμενο κλάδο παραγωγής με πολυπληθείς εκφάνσεις, που μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για τον τουρισμό και συγκεκριμένα για τις εμπλουτισμένες βιωματικές εμπειρίες των επισκεπτών. Όπως είπε «τα τελευταία χρόνια, ο ΕΟΤ προωθεί τις αυθεντικές, βιωματικές εμπειρίες, που προσφέρει κάθε γωνιά της Ελλάδας όλες τις εποχές του χρόνου, καθώς πέρα από το δίπτυχο Ήλιος-Θάλασσα στο επίκεντρο της διεθνούς καμπάνιας “All you want is Greece” βρίσκονται ο πολιτισμός, η ελληνική μεσογειακή διατροφή, η άυλη πολιτιστική κληρονομιά, ο τουρισμός ευεξίας, ο αγροτουρισμός, ο οικοτουρισμός, ο τουρισμός υπαίθρου και ο οινοτουρισμός».

Σχετικά με την περιοχή των Ιονίων νήσων, η Πρόεδρος του ΕΟΤ έκανε συγκεκριμένες αναφορές για τη σύνδεση της Δημιουργικής Βιομηχανίας και του τουρισμού, με την αξιοποίηση και του ερευνητικού προγράμματος «Αντίκλεια» του Ιόνιου Πανεπιστημίου και του ΕΜΠ, που συγκεντρώνει και μεταγράφει ψηφιακά τους υλικούς και άυλους πολιτιστικούς πόρους της χώρας:

• Ιόνιο και Πολιτιστικός Τουρισμός. Δράσεις θεματικού χαρακτήρα με άξονα την Επτανησιακή Σχολή, με τη σημαντική μουσική, λογοτεχνική και ζωγραφική παράδοση, που αναδεικνύει το Ιόνιο σε ενιαίο και κορυφαίο τοπόσημο πολιτισμού στην Ελλάδα,

• Ιόνιο και κινηματογραφικός τουρισμός, με τη συμβολή του Ionian Film Offic και του Τμήματος Εικόνας και Ήχου του Ιουνίου Πανεπιστημίου,

• Ιόνιο και τοπικά προϊόντα-επτανησιακή διατροφή, για την προώθηση προϊόντων με την ανάπτυξη ισχυρής εμπορικής ταυτότητας,

• Λευκάδα και Πολιτιστικός Τουρισμός, με την προβολή της προσωπικότητας και του παγκόσμιας ακτινοβολίας έργου του συγγραφέα Λευκάδιου Χερν,

• Ζάκυνθος και οικοτουρισμός. Η θαλάσσια και όχι μόνο χλωρίδα και πανίδα του νησιού και οι αποικίες της καρέτα-καρέτα να αποτελέσουν μαγνήτη για συνειδητοποιημένους, υψηλού επιπέδου τουρίστες, αφού η προτίμηση για προορισμούς με πολιτικές φιλικές προς το περιβάλλον είναι μια από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες τάσεις,

• Κεφαλονιά και Ρόμπολα, με την ανάπτυξη του οινοτουρισμού και του αγροτουρισμού,

• Ιθάκη. Δημιουργία δράσεων βιωματικού πολιτιστικού τουρισμού με άξονα «Τα βήματα του Οδυσσέα»,

• Κέρκυρα. Προβολή της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της «παράγοντας ψηφιακό υλικό, καλαίσθητα έντυπα και αφίσες για ξένα πανεπιστήμια ώστε να ενισχύσουμε τον εκπαιδευτικό τουρισμό και τον τουρισμό ειδικού ενδιαφέροντος, όπως η αρχιτεκτονική» παρατήρησε η Πρόεδρος του ΕΟΤ. Παράλληλα, έκανε λόγο για δυνατότητα σύστασης Μουσείου Τυπογραφίας, χρησιμοποίησης των υπόσκαφων στοών στα φρούρια ως συνεδριακά κέντρα, δημιουργίας ψηφιακών εφαρμογών ξενάγησης στα ηχητικά και μουσικά ερεθίσματα του νησιού, αλλά και οργάνωσης διεθνών fashion shows καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Ολοκληρώνοντας, η κα Γκερέκου υπογράμμισε πως ο ΕΟΤ «ως η Εθνική Πύλη Προβολής της χώρας με 17 γραφεία στο εξωτερικό, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και το πόρταλ VisitGreece.gr μπορεί να αποτελέσει, σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας, τον δημόσιο τομέα και την ιδιωτική πρωτοβουλία, το κεντρικό hub όλου του επικοινωνιακού υλικού για τη δυναμική και πολυπρισματική προβολή της Ελλάδας».