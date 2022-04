Οι επιβάτες των πρώτων πτήσεων είχαν μια ιδιαίτερη υποδοχή μετά την προσγείωσή τους στο αεροδρόμιο της ελληνικής πρωτεύουσας, σε μια γιορτή που συμπεριέλαβε, εκτός από εδέσματα ως κέρασμα για την περίσταση, και το «δέσιμο της κορδέλας» που συμβολίζει τη σύνδεση της Αθήνας με τις 2 πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Με υψηλές πληρότητες, οι πτήσεις σηματοδότησαν την έναρξη δραστηριότητας της κορυφαίας αεροπορικής εταιρείας αναψυχής & city break specialist στην Αθήνα, με 2 εβδομαδιαίες πτήσεις (Πέμπτη & Κυριακή) από τα αεροδρόμια του Μάντσεστερ και του Μπέρμιγχαμ ως το τέλος του Οκτωβρίου.

Για το ταξίδι τους στην Αθήνα, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν flight-only με την κορυφαία αεροπορική εταιρεία αναψυχής Jet2.com, ή ένα πακέτο με την Jet2CityBreaks που διατίθεται στη χαμηλή τιμή των £60 per person deposit. Οι επιλογές πακέτων με την Jet2CityBreaks συμπεριλαμβάνουν πτήσεις με την Jet2.com συμπεριλαμβανομένης μιας checked-in αποσκευής βάρους 22kg και μιας δωρεάν αποσκευής στην καμπίνα βάρους 10kg, μεταφοράς προς και από το αεροδρόμιο, καθώς και επιλογή ξενοδοχείων στις καλύτερες τοποθεσίες.

Η πρωτεύουσα της Ελλάδας, η Αθήνα, είναι η «καρδιά» της Αρχαίας Ελλάδας και οι επισκέπτες μπορούν να επιδοθούν σε ένα «κυνήγι της Ιστορίας» και να θαυμάσουν τα περίφημα αξιοθέατα μνημεία όπως η Ακρόπολη ή να απολαύσει τη νυχτερινή ζωή της πόλης.

Η Jet2CityBreaks προσφέρει ξενοδοχεία 3-5 αστέρων στην Αθήνα, σε γειτονιές όπως το Κουκάκι, το Μοναστηράκι και η Πλάκα. Οι περιοχές αυτές παρέχουν εύκολη πρόσβαση στα καλύτερα σημεία, είτε στο Μοναστηράκι για την αγορά του, είτε στου Ψυρρή για νυχτερινή ζωή, στην παλιά πόλη της Πλάκας, στην Ακρόπολη ή στην Πλατεία Συντάγματος.

H έναρξη των πτήσεων και city break στην Αθήνα ανταποκρίνεται άμεσα στην υψηλή ζήτηση των Βρετανών παραθεριστών, όμως παράλληλα προσφέρει και εξαιρετικές προσβάσεις στο Μάντσεστερ και τη ΒΔ Αγγλία, καθώς και στο Μπέρμιγχαμ και την περιοχή των Midlands.

Ο Steve Heapy, CEO της Jet2.com και Jet2holidays, δήλωσε: «Ως η κορυφαία εταιρεία και tour operator του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, είμαστε ενθουσιασμένοι με την έναρξη των πτήσεών μας από τις δύο βάσεις μας στο ΗΒ προς την Αθήνα σήμερα, καθώς αντιλαμβανόμαστε την πολύ υψηλή ζήτηση που υπάρχει από τους πελάτες μας για ταξίδια και city break προς την ιστορική αυτή πόλη. Γνωρίζουμε πόσο δημοφιλείς θα αποδειχθούν οι βραβευμένες πτήσεις μας, καθώς και τα city break προς την Αθήνα αυτό το καλοκαίρι συντελώντας στην επιτυχία του προγράμματός μας. Με την επιστροφή των διεθνών ταξιδιών στην κανονικότητα, αναμένουμε την πιο επιτυχημένη μέχρι τώρα θερινή σεζόν μας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων και των city break στην Αθήνα. Και μαζί με το φανταστικό καλοκαίρι, κοιτάμε και στο μέλλον, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο της συνεχούς ανάπτυξης και της επιτυχημένης στρατηγικής μας.»

Η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών δήλωσε επίσης: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που υποδεχόμαστε σήμερα στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών τις πρώτες πτήσεις της Jet2.com, σε μια εντυπωσιακή «πρεμιέρα» στην αγορά της Αθήνας και θα θέλαμε ειλικρινά να ευχαριστήσουμε την αεροπορική εταιρεία για την «ψήφο εμπιστοσύνης» της. Το ΗΒ αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές αγορές μας και είμαστε απολύτως πεπεισμένοι πως η Αθήνα με την ελκυστικότητα και το δυναμισμό της θα ξεπεράσει τις προσδοκίες του ταξιδιωτικού κοινού, βάζοντας τα θεμέλια για μεγαλύτερη ανάπτυξη της εταιρείας από το αεροδρόμιό μας! Ευχόμαστε στην Jet2.com μια απόλυτα επιτυχημένη θερινή περίοδο και δεσμευόμαστε να στηρίζουμε τον αεροπορικό συνεργάτη μας στα αναπτυξιακά πλάνα του προς / από την Αθήνα!»