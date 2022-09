Σε ολοκληρωμένο προορισμό, που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μιας μεγάλης γκάμας επισκεπτών, εξελίσσεται η Μεσσηνία, με όχημα την Costa Navarino, όπως άλλωστε ήταν και το όραμα του Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, που ξεκινώντας από τη “μάνα” της Ελλάδας, τη ναυτιλία, λίγο μετά τον Μεγάλο Πόλεμο, εμπνεύστηκε, πάλεψε και ξεκίνησε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την πλέον εμβληματική τουριστική ανάπτυξη για τη χώρα.

Πλέον η ΤΕΜΕΣ Α.Ε, που αποτελεί τον επιχειρηματικό πυλώνα με επικεφαλής τον Αχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλο, που “τρέχει” το όλο πλάνο, προσθέτει σταδιακά το ένα “πετράδι” μετά το άλλο, στο “λαμπρό στεφάνι” της Costa Navarino, με προσθήκη νέων ξενοδοχείων, εξοχικών κατοικιών και βέβαια θεματικών δραστηριοτήτων.

Οι πωλήσεις

Ήδη, δε, η ανταπόκριση του κοινού είναι εντυπωσιακή καθώς τα νούμερα για φέτος παραπέμπουν σε μια έντονα ανοδική πορεία. Με βάση πληροφορίες, οι φετινές επιδόσεις σε επίπεδο πωλήσεων, σε συγκρίσιμη βάση (δηλαδή υποδομές και δράσεις που υπήρχαν και το 2019 καθώς έχουν προστεθεί κι άλλες), καταγράφουν άνοδο 30% σε σχέση με το 2019, χρονιά ρεκόρ για τον Ελληνικό τουρισμό.

Υπενθυμίζεται ότι ο κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2019, σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν στα 78.874.419 ευρώ και σε επίπεδο εταιρείας στα 51.428.303 ευρώ. Επίσης τα συνολικά έσοδα (ξενοδοχεία, πωλήσεις ακινήτων κτλ) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου, το 2019, στα 99.817.913 5 και σε επίπεδο εταιρείας στα 69.488.807. Ουσιαστικά η ΤΕΜΕΣ σπάει τα “κοντέρ” για φέτος με τις πωλήσεις ειδικά στον τομέα των ακινήτων να κινούνται με πολλαπλάσιο ρυθμό σε σχέση με τους μέσους όρους.

Το νέο απόκτημα

Ενδεικτικό της τάσης που καταγράφεται είναι ότι το νέο ξενοδοχείο W Costa Navarino, το πρώτο ξενοδοχείο της W Hotels στην Ελλάδα, μέλος του χαρτοφυλακίου Marriott Bonvoy, που άνοιξε στις 9/8, στο Navarino Waterfront, τη νέα περιοχή ανάπτυξης της Costa Navarino κατέγραψε τον Αύγουστο πληρότητες άνω του 80% Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε μια παραθαλάσσια έκταση 130 στρεμμάτων με θέα τη Σφακτηρία στον κόλπο του Ναβαρίνου και φόντο το φυσικό τοπίο της Μεσσηνίας.

Να σημειωθεί ότι το νέο ξενοδοχείο, με έντονα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, (φυτεμένες στέγες σε έκταση 6.500 τ.μ., φυσικό αερισμό και φωτισμό κτλ, εξοικονόμηση νερού και κατανάλωση “πράσινης” ενέργειας σε μεγάλο βαθμό) απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες και εφήβους που έχουν κλείσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν για τη διαμονή τους ένα από δωμάτια ή βίλες του νέου ξενοδοχείου. Όπως αναφέρεται, “το Fabulous Infinity Swim Up δωμάτια προσφέρουν άμεση πρόσβαση σε μία από τις πισίνες και αποτελούν ιδανική επιλογή για παρέες. Για απεριόριστη θέα οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν τα Spectacular Panorama δωμάτια ενώ για περισσότερη ιδιωτικότητα, τις WOW Beachfront Infinity βίλες με ιδιωτική βεράντα και πισίνα, καθώς και με άμεση πρόσβαση στην παραλία.”

“Το πρώτο ξενοδοχείο W στην Ελλάδα φέρνει μια μοναδική ενέργεια που ενισχύει τη δημιουργικότητα, τη διαφορετικότητα και την ελευθερία της έκφρασης. To W Costa Navarino συνδυάζει τη διασκέδαση με τη φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών, σε μια συναρπαστική τοποθεσία, όπου οι δράσεις και τα happenings που διοργανώνονται, διαδέχονται τις στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας” τονίζεται σχετικά.

Η σύγχρονη τέχνη έχει έντονη παρουσία σε όλους τους χώρους του W Costa Navarino. Τη δημιουργία και επιμέλειά της έχει αναλάβει ο Poka-Yio, εικαστικός και επιμελητής εκθέσεων, σε συνεργασία με μία ομάδα νέων και ανερχόμενων καλλιτεχνών και φοιτητών του 12ου Εργαστηρίου, LAB12, της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ). Με έμφαση στη συμπερίληψη, η συλλογή αποτελεί μία πλατφόρμα απόδρασης και εξερεύνησης, αντιπροσωπευτική της νέας εμπειρίας φιλοξενίας που προτείνει το W Costa Navarino. Τα έργα έχουν τοποθετηθεί τόσο σε δωμάτια όσο και σε κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου.

Κάνει πράξη τη επιμήκυνση της σεζόν

Το ενδιαφέρον στην όλη πρόταση της Costa Navarino είναι ότι με το συνδυασμό δραστηριοτήτων, αθλητικών υποδομών, θεματικών προτάσεων για διακοπές και βέβαια συνδυασμό φυσικού και αρχιτεκτονικού τοπίου με τη σφραγίδα μεγάλων αρχιτεκτόνων και διακοσμητών (Γραφείο Τομπάζη, K Studio κτλ) κάνει πράξη την επιμήκυνση της σεζόν, καθώς κλείνει στα τέλη Νοεμβρίου και ανοίγει και πάλι το Φεβρουάριο, αφήνοντας μόλις δυο μήνες για την περαίωση της αναγκαίας συντήρησης κτλ.

Η μέση, δε, παραμονή είναι στις 4,9 μέρες με επισκέπτες από μια μεγάλη γκάμα χωρών, ώστε να απομειώνεται το ρίσκο από μια μονοσήμαντη εξάρτηση σε συγκεκριμένες αγορές. Γερμανοί, Βρετανοί, Γάλλοι και βέβαια Έλληνες, είναι οι πρώτοι σε αφίξεις αλλά και οι Αμερικανοί φέτος σε ποσοστό άνω του 5%, διπλάσιοι από πέρυσι έκαναν αισθητή την παρουσία τους. Οι επαναλαμβανόμενοι, δε, πελάτες, οι “repeaters” ξεπερνούν το 30%.

Να σημειωθεί ότι οι λάτρεις του Γκολφ, προτιμούν την Costa Navarino καθώς πλέον είναι σε πλήρη λειτουργία 4 γήπεδα, το 50% όσων δηλαδή λειτουργούν στην Ελλάδα, έχοντας μέσο όρο παραμονής τις 7 μέρες. Το δε “μινιμουμ” πακέτο για έναν Γκόλφερ, π.χ. για μια συμμετοχή σε αγώνα, διαμονή δοκιμές κτλ ανέρχεται στις 3000 ευρώ για τις μέρες αυτές του αγώνα, ωθώντας προς τα πάνω και τις μέσες δαπάνες των επισκεπτών.

Το σχέδιο

Η ΤΕΜΕΣ Α.Ε. όμως, όπως αναφέρουν τα στελέχη, δε μένει στις δάφνες αυτές προσπαθώντας να σχεδιάσει νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Τροχοδρομεί, δε, ένα μεγάλο επενδυτικό πλάνο που περιλαμβάνει νέα ξενοδοχεία, όχι κατ΄ ανάγκην μόνο 6άστερα ή 5άστερα, ώστε να καλύψει και άλλα κοινά, πάντα. όμως, με υψηλό επίπεδο προσφερόμενης υπηρεσίας. Το δε κόστος επένδυσης ανά ξενοδοχείο, σε ό,τι αφορά τα τρέχοντα σχέδια, εκτιμάται στα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Συνολικά, με βάση δημόσια τοποθέτηση του Αχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλου, προέδρου της ΤΕΜΕΣ που ελέγχει την Costa Navarino, σε εκδήλωση στην Καλαμάτα, σήμερα Σάββατο 19 Οκτωβρίου

2019, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με θέμα «10 χρόνια λειτουργίας της Costa Navarino. Το όραμά μας για την Costa Navarino και την περιοχή για την επόμενη δεκαετία. Παρουσίαση νέων επενδύσεων», στα 2,5 δις. ευρώ θα ανέλθει το σύνολο των επενδύσεων σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης των μονάδων της Costa Navarino στη Μεσσηνία ενώ θα ξεπεράσουν τις 11.200 οι άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Το δε αποτύπωμα στην τοπική οικονομία είναι εντυπωσιακή. καθώς με βάση μελέτη που παρουσίασε ο Πρόεδρος του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. Νικόλαος Γεωργόπουλος, στην ίδια εκδήλωση το 2019, ανέρχεται σε επίπεδα άνω των 2 δισ. ευρώ. Ουσιαστικά η άμεση επίδραση στο ΑΕΠ της περιοχής αγγίζει το 3,02%, ενώ η συνολική επίδραση στο ΑΕΠ της Μεσσηνίας ξεπερνά το 8%. Σε πλήρη ανάπτυξη το έργο θα έχει επίδραση (άμεση και έμμεση) άνω των 3,5 δισ. ευρώ.

Οι νέες επενδύσεις

Έτσι, την επόμενη χρονιά είναι προγραμματισμένο να λειτουργήσουν μια σειρά από νέες υποδομές με κυρίαρχο το Mandarin Oriental, Costa Navarino, που θα αναφέρεται σε πολύ υψηλής εισοδηματικής στάθμης κοινό. Ουσιαστικά γειτνιάζει οπτικά με το W Costa Navarino. Τις δυο, δε, μονάδες “ενώνει” η Navarino Agora, μια ανοικτή αγορά με επιλεγμένα καταστήματα, street food, υπαίθριο σινεμά και πολλά happenings. Αυτή η νέα προσθήκη στην Costa Navarino, με βάση τη διοίκηση της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. έρχεται για να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία του επισκέπτη με μια πληθώρα νέων εμπειριών.

Το Navarino Bay και το νέο hige end ξενοδοχείο

Επιπλέον, το Navarino Bay, εντός της οποίας αναπτύσσονται οι προαναφερόμενες υποδομές, με βάση τη διοίκηση, είναι μια από τις ολοκληρωμένες περιοχές ανάπτυξης της Costa Navarino, σε ένα μαγευτικό φυσικό τοπίο 1.400 στρεμμάτων, καθώς έχει μοναδική θέα στον ιστορικό κόλπο του Ναυαρίνου, σημείο αναφοράς για τη δημιουργία του σύγχρονου Ελληνικού κράτους.

Σήμερα, φιλοξενεί το γήπεδο 18 οπών Bay Course, που εγκαινιάστηκε το 2011 και σχεδιάστηκε από το διάσημο αρχιτέκτονα γηπέδων γκολφ, Robert Trent Jones Jr.. Επιπλέον, φιλοξενεί το υπόσκαφο Bay Clubhouse που δένει αρμονικά με το καταπράσινο τοπίο, το οποίο λειτουργεί από το καλοκαίρι του 2019 και βραβεύτηκε ως «Clubhouse of the Year 2020» από το περιοδικό Golf Inc.

Το Mandarin Oriental

Στην περιοχή Navarino Bay θα δημιουργηθεί το πρώτο Mandarin Oriental στην Ελλάδα, το οποίο θα υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες το 2023.

Το Mandarin Oriental, Costa Navarino, το παραθαλάσσιο υπερπολυτελές resort θα περιλαμβάνει 99 δωμάτια, μεταξύ των οποίων 48 υπόσκαφες βίλες με ιδιωτική πισίνα, μεγάλες βεράντες με απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα, καθώς και πέντε εστιατόρια και μπαρ. Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του ξενοδοχείου έχουν επιμεληθεί το Γραφείο Μελετών Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη και το K-Studio, σύμφωνα με τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης της Costa Navarino. O σχεδιασμός συνδυάζει αρμονικά τις φυτεμένες στέγες που εναρμονίζονται πλήρως με τη φυσική τοπογραφία της περιοχής, με τη χρήση τοπικών υλικών.

Το ξενοδοχείο θα διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις spa και γυμναστηρίου έκτασης 1.500 τ.μ.. Χαρακτηριστικό στοιχείο του spa θα αποτελεί η πισίνα 25μ. που εκτείνεται σε ανοικτό και κλειστό χώρο, με απαράμιλλη θέα στη θάλασσα. Οι signature θεραπείες ευεξίας του Mandarin Oriental θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο spa, σε ειδικά διαμορφωμένους εσωτερικούς κι εξωτερικούς χώρους.

Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το Navarino Hills όπου τον Φεβρουάριο του 2022 τα δύο νέα γήπεδα -σε συνολική έκταση 1.250 στρεμμάτων- υποδέχθηκαν τους πρώτους λάτρεις του γκολφ. Σχεδιασμένα από τον δύο φορές πρωταθλητή Masters και θρύλο του Ryder Cup, José Mariá Olazábal, τα δύο γήπεδα 18 οπών - The International Olympic Academy Golf Course και The Hills Course- βρίσκονται σε μία μαγευτική τοποθεσία με πανοραμική θέα στον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου και το Ιόνιο Πέλαγος. Τα γήπεδα προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες γκολφέρ, από κοινού με το νέο clubhouse.

Το International Olympic Academy Golf Course έχει έκταση 6.366 μέτρα ενώ το Hills Course είναι ελαφρώς μικρότερο με μήκος 6.280 μέτρα. Τα δύο γήπεδα ενισχύουν το γκολφ υψηλής ποιότητας που προσφέρει η Costa Navarino, καθιστώντας την ως ένα μοναδικό προορισμό που διαθέτει ιδανικό κλίμα, καταπράσινο παραθαλάσσιο τοπίο με πανοραμική θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και άμεση πρόσβαση, κάθε εποχή του χρόνου. Αυτά τα δύο νέα γήπεδα γκολφ ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό σε τέσσερα, όλα σε μέγιστη απόσταση 13 χιλιομέτρων μεταξύ τους.

Από κοινού με τα signature γήπεδα, The Dunes Course και The Bay Course, τα δύο νέα γήπεδα ενισχύουν τη θέση της Costa Navarino ως ένας από τους νεότερους προορισμούς γκολφ στην Ευρώπη.

Νέες ιδέες για έναν ολοκληρωμένο προορισμό

Η επόμενη φάση επενδύσεων αφορά στο Navarino Blue, στην περιοχή του Ριζόμυλου, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας.

Η περιοχή είναι ήδη οριοθετημένη ως τμήμα της ΠΟΤΑ Μεσσηνίας. Στόχος είναι να αναπτυχθούν θεματικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα που θα προσφέρουν πληθώρα αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στόχος της όλης προσπάθειας είναι να στοχεύσουν σε ένα ευρύ και δυναμικό κοινό στηρίζοντας μάλιστα την περαιτέρω “απογείωση” και του διεθνούς αεροδρομίου “Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος” της Καλαμάτας αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Οι βίλες

Μέσα στο 2023 πολλές από τις βίλες αναμένεται να παραδοδθούν προς χρήση, Όπως τονίζεται, “οι κατοικίες Costa Navarino Residences έχουν πλέον εδραιωθεί ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες, ποιοτικές και παράλληλα ελκυστικές οικιστικές προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης πάνω στο οποίο έχει βασιστεί η Costa Navarino από το ξεκίνημά της, o σεβασμός στη φύση, στην τοπική κοινωνία, στην αυθεντικότητα αλλά και στην ανάδειξη της πλούσιας κληρονομιάς του τόπου, είναι στοιχεία που μετρούν σημαντικά για τους υποψήφιους αγοραστές, μαζί φυσικά με τις κορυφαίες υποδομές, τα τέσσερα γήπεδα golf, την εξαιρετική τοποθεσία, τις υψηλού επιπέδου προδιαγραφές σχεδίασης, κατασκευής, λειτουργίας αλλά και των ολοκληρωμένων υπηρεσιών οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε ετήσια βάση.” Στο σύνολο έχουν πουληθεί πάνω από το 70% των κατοικιών.

Επίσης, τα branded διαμερίσματα, The Residences at The Westin Resort Costa Navarino αποτελούν μια πρόταση που συνδυάζει ιδανικά τη χρήση με την επένδυση. Την πρόταση αυτή, ακολουθώντας τις τάσεις της διεθνούς αγοράς, παρουσίασε η Costa Navarino για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, με επιτυχία, προκαλώντας το ενδιαφέρον τόσο σε αγοραστές από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Έχει πωληθεί πάνω από το 85% των διαμερισμάτων.

“Καθώς η ζήτηση έχει ξεπεράσει κατά πολύ την προσφορά, η ΤΕΜΕΣ, φορέας ανάπτυξης της Costa Navarino, ετοιμάζει και στο προσεχές διάστημα θα παρουσιάσει νέες οικιστικές προτάσεις” σημειώνεται σχετικά από τη διοίκηση που δίνει και το στίγμα μια συνεχούς προσπάθειας για νέες ιδέες και δράσεις.

Γιώργος Αλεξάκης