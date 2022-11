Διπλή διάκριση για την Costa Navarino στα World Golf Awards

Δύο παγκόσμιες διακρίσεις έλαβε η Costa Navarino στα World Golf Awards 2022 που πραγματοποιήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι, κατακτώντας το κορυφαίο βραβείο ‘World’s Best Emerging Golf Destination’, καθώς και το βραβείο ’World’s Best New Golf Course’ για το International Olympic Academy Golf Course στην περιοχή Navarino Hills.