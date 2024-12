Ο José María Olazábal καλωσόρισε επαγγελματίες και ερασιτέχνες παίκτες του γκολφ από όλο τον κόσμο στο δεύτερο φιλανθρωπικό τουρνουά «Olazábal & Friends Charity Pro-Am», που πραγματοποιήθηκε στις 16-18 Νοεμβρίου στην Costa Navarino.

Οι λάτρεις του γκολφ είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μοναδικές στιγμές μαζί με τον José María Olazábal στην Costa Navarino, η οποία ανακηρύχθηκε πρόσφατα ως ο «Καλύτερος προορισμός γκολφ στον κόσμο» και ο προορισμός με τις «Καλύτερες eco-friendly εγκαταστάσεις γκολφ στην Ευρώπη», στα World Golf Awards. 14 ομάδες συμμετείχαν στο τουρνουά το οποίο περιλάμβανε έναν γύρο εξάσκησης και δύο αγώνες 18 οπών στο International Olympic Academy Golf Course και στο The Hills Course, τα δύο γήπεδα στην περιοχή Navarino Hills, τα οποία έχει σχεδιάσει ο Ισπανός θρύλος του αθλήματος.

Μεταξύ των διάσημων παικτών που συμμετείχαν στη διοργάνωση ήταν και ο Miguel Ángel Jiménez, κάτοχος 34 διεθνών τίτλων. Στις ομάδες συμμετείχαν πολλές σημαντικές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού γκολφ και νικητές European Tour, όπως οι Ισπανοί José Manuel Lara, Carlos Suneson, José Manuel Carriles και Santiago Luna, ο Markus Brier από την Αυστρία, ο Σκοτσέζος Euan McΙntosh, ο Thomas Gögele από τη Γερμανία, οι Ιταλοί Emanuele Canonica και Lorenzo Gagli, ο πρωταθλητής του Senior Open 2021 Stephen Dodd και ο Ουαλός συμπατριώτης του Phillip Price, μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Europe’s Ryder Cup το 2002. Η ομάδα Olazábal κατέκτησε την πρώτη θέση στον ομαδικό αγώνα, ενώ ο Lara διακρίθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά στον ατομικό αγώνα επαγγελματιών.

Ο José María Olazábal δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που υποδέχθηκα παλιούς και νέους φίλους στην Costa Navarino. Τόσο το τουρνουά όσο και ο προορισμός έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν. Ένα ευχαριστώ και στον πολύ καλό μου φίλο Miguel Ángel Jiménez, με τον οποίο έχω μερικές από τις πιο όμορφες αναμνήσεις, όπως όταν παίξαμε μαζί στα Ryder Cups και σε πολλά τουρνουά ανά τον κόσμο».

Ο David Ashington, Γενικός Διευθυντής - Costa Navarino Golf, ανέφερε σχετικά: «Είναι μεγάλη μας τιμή η διοργάνωση αυτού του γκολφικού τουρνουά με τον José María Olazábal στην Costa Navarino, στα δύο γήπεδα που ο ίδιος σχεδίασε. Επιπλέον, έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που έχουν ένα φιλανθρωπικό χαρακτήρα και είναι σημαντικές για τον José María Olazábal, ενώ συνεισφέρουν ταυτόχρονα στην τοπική κοινωνία».

Το πρόγραμμα του τουρνουά «Olazábal & Friends Charity Pro-Am» εκτός από τους αγώνες γκολφ, περιλάμβανε παράλληλες εκδηλώσεις, δείπνα και την απονομή των βραβείων στο Piqantro, το νέο ισπανικό εστιατόριο του The Hills Clubhouse, καθώς και ένα πάρτι μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά. Πριν από την τελετή απονομής, ο βραβευμένος με αστέρι Michelin σεφ Léon Griffioen –δεινός παίκτης του γκολφ και ο ίδιος, που πήρε μέρος στο τουρνουά– δημιούργησε για τους συμμετέχοντες ένα μενού με τάπας εμπνευσμένα από την Ισπανία.

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο Sport Mundi (www.sportmundi.es), την ισπανική φιλανθρωπική οργάνωση της οποίας ηγείται ο José María Olazábal κι έχει σκοπό τη στήριξη παιδιών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Επίσης, στη δράση «Καθαρή Μεσσηνία» του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και της Costa Navarino, η οποία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με την περιβαλλοντική ρύπανση.

Ξεχωριστή συμμετοχή του φετινού τουρνουά ήταν ο Nick Edmund. Ο τέσσερις φορές επιζών από καρκίνο και ιδρυτής του Global Golf4 Cancer περπάτησε 120 χιλιόμετρα με ένα σετ γκολφ από την Αρχαία Ολυμπία μέχρι την Costa Navarino με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού. Ξεκινώντας στις 7 Νοεμβρίου από τον τόπο γέννησης των Ολυμπιακών Αγώνων, ο Nick Edmund έφτασε στις 16 Νοεμβρίου, έπειτα από ταξίδι εννέα ημερών, στο International Olympic Academy Golf Course. Φτάνοντας στον τελικό του προορισμό, έπαιξε μαζί με τον José María Olazábal, πριν οι δυο τους υψώσουν συμβολικά στο γήπεδο τη σημαία του Global Golf4 Cancer, η οποία κυμάτιζε καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά.

