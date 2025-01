Royal Caribbean: Ο Messi «νονός» του Icon of the Seas

Η νέα, εμβληματική εποχή διακοπών θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο 2024, όταν το επαναστατικό Icon of the Seas της Royal Caribbean International θα κάνει το ντεμπούτο του. Η μεγαλύτερη εταιρεία κρουαζιέρας στον κόσμο αποκάλυψε ότι το icon του αθλητισμού, ο Lionel Messi είναι το επίσημο Icon του Icon of the Seas. Ο πιο διακεκριμένος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών θα καλωσορίσει το νέο πλοίο σε μια αποκλειστική γιορτή ονοματοδοσίας στο Μαϊάμι.