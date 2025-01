“Βιωσιμότητα για εμάς είναι ο νέος, σύγχρονος πατριωτισμός. Είναι εξαιρετικά κρίσιμος στόχος για τα νησιά μας”. Αυτό τόνισε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου την Τετάρτη για το Φόρουμ : “EU Tourism: Resilience in the Era of the Climate Crisis” στη Ρόδο στις 8 και 9 Απριλίου.

“Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα φέρουμε την αλλαγή στην κλιματική αλλαγή” τόνισε από την πλευρά μιλώντας στην ίδια συνέντευξη τύπου ο Αλέξανδρος Βασιλικός, πρόεδρος του Ξενοδοχειακού επιμελητηρίου της Ελλάδος. “Ο τουρισμός δεν είναι στις πρώτες θέσεις των κλάδων που ρυπαίνουν. Έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε αρχικά για τα παιδιά μας. Εδώ έχουμε κάτι οριζόντιο και οριζόντια πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πρωτοβουλίες είναι απαραίτητες και πρέπει να δώσουν και το στίγμα ότι είμαστε όλοι αποφασισμένοι να πάμε στην ίδια κατεύθυνση” τόνισε συμπληρώνοντας ότι το μεγάλο στοίχημα είναι το τι τουρισμό και μεγέθη, ποιοτικά και ποσοτικά θα έχει η χώρα, το 2030.

“Δεν έχει κανένα νόημα να μιλάμε για τις φετινές επιδόσεις γιατί δεν μπορούμε να τις επηρεάσουμε. Ερώτημα τι σεζόν θέλουμε να κάνουμε το 2030;” τόνισε με νόημα σημειώνοντας, πάντως, ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν οι υποδομές και ο δείκτης ασφαλείας όχι μόνο για τον τελικό καταναλωτή αλλά και για τον ενδιάμεσο πάροχο, τον ξενοδόχο.

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Χατζημάρκος έστειλε το μήνυμα για την ανάγκη αναλογικής ανταποδοτικότητας του Τέλους ανθεκτικότητας, που κινείται οριζόντια να καταβάλλει ο κλάδος της φιλοξενίας. Να σημειωθεί ότι όταν πέρυσι θεσπίστηκε και η υπουργός Τουρισμού Όλαγα Κεφαλογιάννη είχε βάλει στο “τραπέζι” την ανάγκη επιστροφών με έργα “θωράκισης’ του κλάδου έναντι φυσικών καταστροφών, των ποσών που θα εισπράττονται.

“Έχουμε στοιχεία που μας δείχνουν μια εικόνα με διψήφια δυναμική ανόδου, εξωτερικοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν κάτι και είναι απρόβλεπτοι. Είναι κρατήσεις, υλοποιημένες πωλήσεις και αεροπορικές θέσεις” ανέφερε ο κ. Χατζημάρκος και σημείωσε σε σχέση με το Τέλος ότι πριν λίγες μέρες τέθηκε από την τοπική αυτοδιοίκηση τι θέμα διεκδίκησης μέρους του τέλους για το Νότιο Αιγαίο. Η διαφορά, το handicap που υπάρχει μεταξύ των περιφερειών δεν προκύπτει από ονομαστικούς προϋπολογισμούς όπως κατανέμονται, αλλά από την έλλειψη μεγάλων τομεακών έργων. Έργα τέτοιας κλίμακας (Αττική, Ιονία Οδός) δεν μπορούν να γίνουν στα νησιά, αλλά αυτό δεν πρέπει να λειτουργήσει ως τροχοπέδη για να τραβήξουν επενδύσεις πλέον των κατανεμημένων” σημείωσε και τόνισε “πρέπει η διαφορά από την έλλειψη μεγάλων τομεακών πρέπει να καλυφθεί με μεγάλα άλλα έργα. Αν δεν μπορεί η κυβέρνηση, να το κάνουν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης σημείωσε τονίζοντας ότι καθώς στο Νότιο Αιγαίο συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό των luxury ξενοδοχείων που καλούνται να πληρώσουν και μεγαλύτερο θα εισφέρει και περισσότερα.

“Η δική μας εκτίμηση θα συμμετέχει με ένα ποσοστό που αγγίζει το 40% των εσόδων όλης της χώρας” τόνισε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου στέλνοντας το “μήνυμα”.

Το 36,8% των πεντάστερων ξενοδοχείων και 26% των τετράστερων ξενοδοχείων είναι στην περιφέρεια. Θα υπερβεί στον εκτιμώμενο εθνικό κουμπαρά η περιφέρεια 150-160 εκατ. ευρώ στα 400 εκατ. ευρώ (τέλος). Να γίνει η αφορμή να καλυφθεί το άλλο κενό” τόνισε.

Στο μεταξύ, τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής που ανατρέπουν τα παραδοσιακά μοντέλα επιχειρηματικότητας, επηρεάζουν τις προτιμήσεις και τις συμπεριφορές των ταξιδιωτών, κάνουν πολύπλοκες τις αποφάσεις των επενδύσεων και δυσκολεύουν τη διαχείριση των τουριστικών προορισμών, έρχεται για να συζητήσει η «αφρόκρεμα» των Ενώσεων των τουριστικών επιχειρήσεων της Ευρώπης στο πλαίσιο του Φόρουμ : “EU Tourism: Resilience in the Era of the Climate Crisis” στη Ρόδο στις 8 και 9 Απριλίου.

Κατά τις εργασίες του Φόρουμ θα οριστικοποιηθεί και θα υπογραφεί η Κοινή Διακήρυξη της Ρόδου για την κλιματική αλλαγή και τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Με την Διακήρυξη, αφενός ο ιδιωτικός τομέας δεσμεύεται για τις δράσεις που θα αναλάβει ο ίδιος και αφετέρου ζητεί από τη νέα ηγεσία των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαμορφώσει τις κατάλληλες πολιτικές και τα αναγκαία χρηματοδοτικά εργαλεία για την απάντηση στις προκλήσεις της Κλιματικής Κρίσης.

Πρόκειται για την πρώτη πανευρωπαϊκή συνάντηση αυτού του επιπέδου, η οποία πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της HOTREC και τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Επισημαίνεται η ιδιαίτερη σημασία που έχει η επιλογή της Ρόδου για την πραγματοποίηση της συνάντησης καθώς το νησί δοκιμάστηκε πέρυσι από τις συνέπειες της Κλιματικής Κρίσης και τώρα γίνεται σημείο αναφοράς και αφετηρία για ευρωπαϊκές λύσεις βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας των τουριστικών προορισμών.

Οι Ενώσεις που συμμετέχουν στο Φόρουμ “EU Tourism: Resilience in the Era of the Climate Crisis” και υποστηρίζουν την Κοινή Διακήρυξη είναι:

Airport Council International (ACI EUROPE)

Airlines for Europe (A4E)

Cruise Lines International Association (CLIA)

European Travel Agents’ and Tour Operators’ Association (ECTAA)

European Exhibition Industry Alliance (EEIA)

European Regions Airline Association (ERA)

European Association of hotels, restaurants and cafés (HOTREC)

The global association for the attractions industry (IAAPA)

The world road transport organisation representing bus, coach, truck and taxi (IRU)

The European Federation of Rural Tourism (Ruraltour)

Ο Πρόεδρος της HOTREC Αλέξανδρος Βασιλικός αναφερόμενος στο Φόρουμ έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Κλιματική Κρίση είναι εδώ και μας δοκιμάζει όλους. Ασφαλώς και τον τουρισμό. Η HOTREC πήρε την πρωτοβουλία αυτής της μεγάλης πανευρωπαϊκής συνάντησης και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους των κορυφαίων ευρωπαϊκών Ενώσεων για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Φόρουμ και την υπογραφή της Κοινής Διακήρυξης της Ρόδου, με την οποία εκφράζουμε τη βούληση για μια ολοκληρωμένη κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην παγκόσμια πρόκληση του κλίματος».

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος σχολιάζοντας τη διοργάνωση προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Είναι εξαιρετική τιμή για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να βρίσκεται στο κέντρο του διαλόγου για την Κλιματική Κρίση και τις επιπτώσεις της στον ευρωπαϊκό τουρισμό. Θέλουμε τα νησιά μας να συνιστούν παράδειγμα βιώσιμου τουριστικού προορισμού και εργαζόμαστε συστηματικά σε αυτή την κατεύθυνση, όπως κάνουμε και με την πρωτοβουλία «Rhodes Co Lab» προκειμένου η Ρόδος να είναι ο πρώτος βιώσιμος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως. Με πολλή χαρά λοιπόν στηρίζουμε τη διοργάνωση και είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχθούμε τις ευρωπαϊκές ενώσεις του τουριστικού τομέα σε αυτή την ιστορική συνάντηση».

Γιώργος Αλεξάκης

