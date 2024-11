Στην “κορυφή” του χάρτη φιλοξενίας βρέθηκαν και πάλι στο πλαίσιο των Tourism Awards 2024 οι ξενοδοχειακές μονάδες του Ομίλου Γελασάκη, που σταδιακά εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιό του προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες διαμονής.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του θεσμού των Tourism Awards 2024, που διοργανώθηκαν για ενδέκατη συνεχή χρονια, πριν λίγες μέρες, στις 15 Απριλίου, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt, με Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης, την κα Βαρβάρα Αυδή, παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κου Χάρη Θεοχάρη, το 5άστερο ξενοδοχείο του Ομίλου Γελασάκη La Mer Resort & Spa - Loguers Hotel Sales & Marketing τιμήθηκε με το βραβείο GOLD στην κατηγορία Eco Stay Experience σφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο την οικολογική του συνείδηση.

Επίσης στο θεσμό που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον ελληνικό τουρισμό, ενώπιον, 500 προσκεκλημένων, το πεντάστερο ξενοδοχείο The Chania Hotel - Loguers Hotel Sales & Marketing σφράγισε την συνεχώς ανοδική του πορεία λαμβανοντας με τη σειρά του δύο SILVER βραβεία. Ένα στην κατηγορία City Stay Experience κι ένα στην κατηγορία Business Hotel Experience. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την απονομή του BRONZE βραβείου Cosmopolit an Villa of the Year στη Villa Saint John - etouri vacation rental management. Η διάκριση σηματοδοτεί, μάλιστα, ένα λαμπρό ξεκίνημα, ενώ, παράλληλα, επισφραγίζει τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα του καταλύματος.

Τα βραβεία παρέλαβαν ο κύριος Γιάννης Γελασάκης, CEO Shipping Division, και η σύζυγός του, κυρία Εύη Τζαγκαράκη - Γελασάκη. Σχολιάζοντας μάλιστα τις νέες διακρίσεις του Ομίλου επισήμαναν τη σημασία της συνεχούς προσπάθειας για ακόμη υψηλότερες επιδόσεις. “Με συνεργασία εργαζομένων, συνεργατών και προμηθευτών στοχεύουμε στην παροχή υψηλής στάθμης υπηρεσιών αλλά και διασφάλιση μοναδικών εμπειριών στους επισκέπτες μας. Επιπλέον με οδηγό τις αρχές της βιωσιμότητας, στοχεύουμε σε μια αειφορική πορεία των προορισμών που έχουμε παρουσία. Δίνουμε, έτσι, κι εμείς το δικό μας στίγμα στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει η χώρα και ο κλάδος για ανάπτυξη σε στέρεες βάσεις”.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr