Αύριο, Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020, θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα το καθιερωμένο ετήσιο συνέδριο Slide2Open Shipping Finance 2020.

Ειδικότερα, 32 σημαντικοί εκπρόσωποι του κλάδου της Ναυτιλίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στο συνέδριο, στο οποίο χορηγός επικοινωνίας είναι το Reporter.gr και πολλοί ακόμα αναμένεται να επιβεβαιώσουν τις επόμενες μέρες για να αναλύσουν σε βάθος και να συζητήσουν τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο και αξιόπιστες πληροφορίες για τις δράσεις, τις βέλτιστες πρακτικές και τις τάσεις.

Ανάμεσά τους ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Πρεσβευτής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) στην Ελλάδα και Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και αντιπρόεδρος της Contships Management, Δρ Γεώργιος Δ. Πατέρας, ο κ. Γιάννης Δράγνης της Goldenport Shipmanagement, η κα Μαρίλη Φραγκίστα της Franco Compania Naviera, o κ. Κωνσταντίνος Γεωργίου από την Accenture, ο κ. Γεώργιος Δ. Γουρδομιχάλης της Phoenix Shipping & Trading, o κ. Σταύρος Γυφτάκης από την Seanergy Maritime Holdings, ο κ. Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος της Common Progress Co Na, ο κ. Νικόλας Παπαλιός της Vantage Shipping Lines, o κ. Jesper R. Pedersen από την M.V.Cargo, η κα Κορίνα Ταπακτσόγλου από την Pioneer Marine, ο κ. Δημήτρης Θεοδωράκης της Swissmarine, o κ. Χρήστος Τσάκωνας από την DNB Bank, ο κ. Γεώργιος Α. Τσαβλίρης της Tsavliris Salvage Group, o καθ. Ηρακλής Χαραλαμπίδης, ο κ. Marc Hari της Macquarie Bank και πολλοί άλλοι. Πρόεδροι και συντονιστές των πάνελ είναι ο κ. Yuri Bender των Financial Times, η κα Δανάη Μπεζαντάκου της Navigator Shipping Consultants, η κα Κατερίνα Σταθοπούλου από την Investments & Finance, ο κ. Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος από την Braemar Naves, ο κ. Άγγελος Ρούπας Πανταλέων της Second Wind & Partners.

Decarbonisation και blockchain – ή αλλιώς αποκενστοποίηση και τεχνολογίες αλυσίδας συστοιχιών, για να χρησιμοποιήσουμε την ελληνική ορολογία – ασφάλεια, έξυπνα πλοία, νέοι κανονισμοί και υπερβολική ρύθμιση. Καινοφανείς όροι και μια νέα πραγματικότητα. Και πάλι όμως, ο κλάδος της ναυτιλίας θα κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα – θα προχωρήσει. Ένας κλάδος που άλλοτε δείχνει το δρόμο, άλλοτε προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, αλλά ποτέ δεν σταματά. Πάντα εξελίσσεται.

Η ναυτιλιακή χρηματοδότηση παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις στον κλάδο. Οι τράπεζες και οι ρυθμιστικές αρχές εξακολουθούν να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή – ενδεχομένως και επιφυλακτικότητα. Εκτός από λίγες εξαιρέσεις, μειώνουν τα ναυτιλιακά τους χαρτοφυλάκια σε ένα περιβάλλον υψηλών μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μπορεί η ναυτιλιακή χρηματοδότηση να ξαναγίνει ελκυστική για τις τράπεζες; Παράλληλα, το leasing εξαπλώνεται και διαφοροποιείται, γίνεται πιο στοχευμένο. Τα επενδυτικά κεφάλαια επανατοποθετούνται στην αγορά και το crowdfunding μοιάζει πιο εφικτό από παλιά. Διαθεσιμότητα, σωστή χρονική στιγμή και κάλυψη. Πέρα από τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες τους, η κάθε εναλλακτική λύση χρηματοδότησης έχει πολλές προεκτάσεις.

Θα είναι το μέλλον ευοίωνο; Η ναυτιλία είναι για τους ανθρώπους των πράξεων. Ένας χώρος όπου ευέλικτοι πλοιοκτήτες και μάνατζερ εξοικειώνονται και καθημερινά κινούνται μέσα σε έναν κυκεώνα τεχνολογικών εξελίξεων, νέων κανονισμών και, κακά τα ψέματα, πολιτικής.

Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να είμαστε καλοί σε ό,τι κάνουμε, αλλά να προβλέπουμε και να είμαστε προετοιμασμένοι σε έναν κόσμο που αλλάζει.