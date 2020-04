Ένα δωρεάν διαδραστικό, διαδικτυακό πρόγραμμα ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για τους ναυτικούς που ταξιδεύουν με πλοία ελληνικών συμφερόντων λάνσαρε το Propeller Club Πειραιά.

Έχοντας πλήρη επίγνωση των μεγάλων δυσκολιών που η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει λόγω της πανδημίας του Covid-19, το Διοικητικό Συμβούλιο του Propeller Club Πειραιά πιστό στις αξίες και τον σκοπό του, αναλαμβάνει δράση και παίρνει πρωτοβουλίες στήριξης της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας.

To “Next Working for the Future” ήταν και παραμένει το σύνθημα του Propeller Club για αυτή την εξαιρετικά δύσκολη, όπως έχει ήδη αποδειχτεί, χρονιά.

Καθώς το αύριο είναι ανάγκη να διασφαλιστεί άμεσα, από σήμερα, το Propeller Club εργάζεται ασταμάτητα και προχωρά σε δράσεις που πιστεύει πως θα βοηθήσουν την ελληνική ναυτιλία να εξακολουθήσει να πρωτοπορεί, να εξακολουθήσει να παίζει ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία, να συνεχίσει να μας κάνει όλους υπερήφανους.

Τα οικονομικά μεγέθη, οι εμπορικές συμφωνίες και η ανάπτυξη είναι αναμφισβήτητα οι παράγοντες που καθορίζουν την πορεία της ναυτιλιακής βιομηχανίας της χώρας μας. Ο καταλύτης όμως σε όλα αυτά, ήταν και παραμένει ο άνθρωπος. Και η ελληνική ναυτιλία φημίζεται για την ποιότητα, τις γνώσεις και τις ικανότητες των ανθρώπων της. Οι άνθρωποι που στελεχώνουν τον εμπορικό μας στόλο είναι εκείνοι οι, συνήθως αθέατοι, ήρωες που έχουν φέρει και διατηρούν την ελληνική ναυτιλία στην πρώτη θέση.

Η πανδημία του Covid -19 είναι μια μεγάλη δοκιμασία που δεν κάνει διακρίσεις. Επηρεάζει και συχνά ορίζει την καθημερινότητα, τη σωματική και την ψυχική υγεία σε στεριά και θάλασσα. To Propeller Club Πειραιά κάνει ένα βήμα αλληλεγγύης και στηρίζει ψυχολογικά από την ξηρά, μέσω βιντεοκλήσεων, τους ναυτικούς που βρίσκονται τώρα εν πλω, και ταξιδεύουν με πλοία ελληνικών συμφερόντων.

To πρόγραμμα των καινοτόμων, ζωντανών διαδικτυακών συναντήσεων για την ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική και ενδυνάμωση μελών των πληρωμάτων, σχεδιάστηκε και θα πραγματοποιηθεί από τους ειδικούς της εταιρίας Potentia (www.potentia.gr).

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.