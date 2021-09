Θετικά σημάδια για την απόδοση εσόδων των πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου στα μικρότερα μεγέθη supramax / handysize είναι ότι οι αμερικανικές εξαγωγές σιτηρών αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα καθώς οι φορτωτές κατά μήκος της ακτής της Λουιζιάνας ανέκαμψαν από τις πλημμύρες και τις εκτεταμένες διακοπές ρεύματος που προκλήθηκαν από τον ερχομό του τυφώνα Ida στις 29 Αυγούστου, αλλά οι όγκοι ήταν πολύ χαμηλότεροι από το κανονικό, έδειξαν τα προκαταρκτικά στοιχεία τη Δευτέρα.

Μόνο επτά πλοία εξασφάλισαν φορτία εξαγωγής με σιτηρά και σόγια στα τερματικά της Λουιζιάνα, την εβδομάδα που έληξε στις 16 Σεπτεμβρίου, έναντι 23 πλοίων την ίδια εβδομάδα πέρυσι, όπως ανέδειξαν τα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA).

Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότερα από 60 πλοία μεταφοράς χύδην παρατάχθηκαν κατά μήκος του κάτω ποταμού Μισισιπή τη Δευτέρα, περιμένοντας να δέσουν και να φορτώσουν σιτηρά μόλις ανοίξουν οι τερματικοί σταθμοί, σύμφωνα με τα στοιχεία αποστολής Refinitiv Eikon.

Ο κολοσσιαίος παραγωγός δημητριακών Cargill Inc ανακοίνωσε ότι άνοιξε ξανά τον τερματικό σταθμό εξαγωγής σιτηρών στο Westwego της Λουιζιάνα την περασμένη εβδομάδα, οπότε οι αντίπαλοι Louis Dreyfus Co και Archer-Daniels-Midland Co είχαν φορτώσει εξαγωγικές αποστολές για αρκετές ημέρες.

Μια εγκατάσταση στο Ντρέσχεαν της Λουιζιάνα, που ανήκει στην Bunge Ltd, "λειτουργεί διαλείπουσα", δήλωσε η εταιρεία την Πέμπτη, ενώ η CHS Inc δήλωσε ότι περίμενε ότι ο τερματικός σταθμός εξαγωγής Myrtle Grove, Λουιζιάνα θα λειτουργούσε μέχρι το ύψος της αμερικανικής συγκομιδής καλαμποκιού και σόγιας, που συνήθως κορυφώνεται τον Οκτώβριο.

Ο Βαλτικός δείκτης της ναυλαγοράς χύδην ξηρού φορτίου, Baltic Dry Index, συνεχίζει την άνοδο του παρόλο τις προκλήσεις των καιρικών συνθηκών που δημιουργήθηκαν στα μικρά μεγέθη πλοίων και τα σημάδια υποχώρησης της ανόδου για την Κινέζικη οικονομία που δεν έχουν φρενάρει ακόμα τη ναυλαγορά σιδηρομεταλλεύματος.

Ο Δείκτης Baltic Exchange Dry Index αυξήθηκε 2,5% στα 4.410 την Τρίτη, το υψηλότερο από τον Νοέμβριο του 2009 και επεκτείνοντας τα κέρδη σε τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, λόγω των υψηλότερων επιπέδων εσόδων σε όλα τα μεγέθη των πλοίων λόγω των συνεχιζόμενων περιορισμών στη ναυτιλία και της συνολικής ανάκαμψης της ζήτησης βασικών προϊόντων. Ο δείκτης capesize, ο οποίος παρακολουθεί σιδηρομετάλλευμα και φορτία άνθρακα 150.000 τόνων, ανέβηκε 4,6% στα 6.785, το υψηλότερο σε 12 χρόνια και ο δείκτης panamax, ο οποίος παρακολουθεί φορτία περίπου 60.000 έως 70.000 τόνων άνθρακα και σιτηρών, προχώρησε για ένατη συνεχόμενη συνεδρίαση, προσθέτοντας 0,4% σε 3.930, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και δύο μήνες. Μεταξύ των μικρότερων πλοίων, ο δείκτης supramax αυξήθηκε για έβδομη συνεχόμενη συνεδρίαση, ανεβαίνοντας 8 μονάδες στις 3.327, το υψηλότερο επίπεδο σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Μαρία Μπερτζελέτου