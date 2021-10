Propeller Club Πειραιά: Αναδείχθηκε ως το φετινό International Propeller Club

Με το πέρας των εργασιών του 95ου ετήσιου παγκόσμιου online Συνεδρίου του International Propeller Club of USA, το Propeller Club Πειραιά αναδείχθηκε ως International Propeller Club of the Year ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε 72 συνολικά Clubs.