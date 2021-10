Ανασκόπηση της ναυλαγοράς: Η ναυτιλία είναι «χρυσός»; Κύριο

Στο 13ο ετήσιο New York Maritime Forum, το οποίο διοργανώθηκε από την Capital Link, και συγκεκριμένα στο πάνελ που είχε ως θέμα «SHIPPING - IS IT ALL GLITTER & GOLD?», μίλησαν σημαντικά διευθυντικά στελέχη της ναυτιλίας δίνοντας ο καθένας τη δική του άποψη για τον τομέα που δραστηριοποιείται.