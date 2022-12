Η BP, μια πολυεθνική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου, και η κυβέρνηση της Αιγύπτου υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης (MoU) για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για τη δημιουργία μιας νέας πράσινης μονάδας παραγωγής υδρογόνου στη χώρα.

Το μνημόνιο υπογράφηκε από την BP, την Αρχή Νέας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Αιγύπτου (NREA), την Αιγυπτιακή Εταιρεία Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (EETC), τη Γενική Αρχή για την Οικονομική Ζώνη της Διώρυγας του Σουέζ (SCZONE) και το Sovereign Fund of Egypt for Investment and Development (TSFE).

Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης, η BP πρόκειται να πραγματοποιήσει αρκετές μελέτες για να αξιολογήσει την τεχνική και εμπορική σκοπιμότητα της ανάπτυξης ενός πολυφασικού κόμβου εξαγωγών πράσινου υδρογόνου (gH2) στην Αίγυπτο. Τοποθεσίες υψηλού δυναμικού σε όλη την Αίγυπτο θα ληφθούν υπόψη ως μέρος της μελέτης.

«Η BP είναι περήφανη για τη μακρά ιστορία μας στην Αίγυπτο και τον σημαντικό ρόλο μας στην ενεργειακή βιομηχανία της χώρας. Η Αίγυπτος διαθέτει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παγκόσμιας κλάσης και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση για να διερευνήσουμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τη φιλόδοξη στρατηγική της για χαμηλές εκπομπές άνθρακα», δήλωσε η Anja-Isabel Dotzenrath, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BP για το φυσικό αέριο και την ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

«Η επέκταση των αρμοδιοτήτων της επιχείρησής μας στην Αίγυπτο αποτελεί απόδειξη της μακροπρόθεσμης δέσμευσης της BP στην Αίγυπτο. Αυτό το μνημόνιο βασίζεται στις προσπάθειες της Αιγύπτου να είναι ένας περιφερειακός ενεργειακός κόμβος και χαιρόμαστε που μπορούμε να είμαστε στρατηγικός εταίρος για την υποστήριξη των σχεδίων μετάβασης της πράσινης ενέργειας της χώρας», δήλωσε ο Nader Zaki, περιφερειακός πρόεδρος της BP, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική.

Στην Αίγυπτο, με τα χρόνια, η BP επένδυσε πάνω από 35 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία διαχειρίζεται την ανάπτυξη φυσικού αερίου στο Δέλτα του Δυτικού Νείλου (WND) και έχει ισχυρή παρουσία στο Δέλτα του Ανατολικού Νείλου μέσω της Pharaonic Petroleum Company (PhPC), της κοινοπραξίας και των περιουσιακών στοιχείων άλλων εταίρων της. Η BP είπε ότι, επί του παρόντος, παράγει περίπου το 70% του φυσικού αερίου της Αιγύπτου.

Το Hydrogen είναι ένας από τους πέντε κινητήρες ανάπτυξης ενεργειακής μετάβασης της BP και παγκοσμίως, η εταιρεία εργάζεται σε ένα χαρτοφυλάκιο επιλογών για την ανάπτυξη έργων πράσινου και μπλε υδρογόνου σε προνομιακές αγορές παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων πιθανών εξελίξεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Γερμανία και την Ισπανία. , Μέση Ανατολή, ΗΠΑ και Αυστραλία.

Τον Νοέμβριο, η BP υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την κυβέρνηση της Μαυριτανίας για να διερευνήσει τις δυνατότητες για μεγάλης κλίμακας παραγωγή πράσινου υδρογόνου στη χώρα.